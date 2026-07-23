Pogoda dla Krakowa na 24-26 lipca

Koniec tygodnia w Krakowie upłynie pod znakiem rosnących temperatur. Aura będzie się zmieniać z dnia na dzień, a różnica między chłodnym piątkiem a gorącą niedzielą wyniesie aż 10 stopni Celsjusza. Choć w prognozie pojawiają się niewielkie opady deszczu, to kluczowym elementem pogody będzie systematyczne ocieplenie.

Chłodny i wietrzny początek weekendu

Piątek, 24 lipca, zapowiada się jako najchłodniejszy dzień weekendu. Termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą maksymalnie około 20 stopni Celsjusza. Odczucie chłodu może potęgować dość silny wiatr, którego prędkość osiągnie blisko 5 m/s. Niebo nad Krakowem będzie w większości zasnute chmurami, a prognozy wskazują na możliwość wystąpienia niewielkich opadów deszczu. Noc z piątku na sobotę również będzie chłodna, z temperaturą spadającą do około 13 stopni.

Sobota przyniesie wyraźną poprawę

Drugi dzień weekendu przyniesie znaczną zmianę na lepsze. Sobota, 25 lipca, będzie przede wszystkim pogodna i sucha – tego dnia nie prognozuje się żadnych opadów. Temperatura w ciągu dnia wyraźnie wzrośnie, dochodząc do przyjemnych 25 stopni. Co ważne, zdecydowanie osłabnie wiatr, którego prędkość spadnie do około 2 m/s, co sprawi, że pogoda będzie sprzyjać spędzaniu czasu na zewnątrz. Jedynym chłodniejszym akcentem będzie noc z soboty na niedzielę, która z temperaturą na poziomie 12 stopni okaże się najzimniejszą w ten weekend.

Gorący finał weekendu w Krakowie

Niedziela, 26 lipca, to już zapowiedź prawdziwie letniej, gorącej aury. Tego dnia nad miastem pojawi się znacznie więcej słońca, a zachmurzenie będzie niewielkie. To przełoży się na gwałtowny wzrost temperatury, która po południu sięgnie nawet 30 stopni Celsjusza. Będzie to zdecydowanie najcieplejszy dzień weekendu. Wiatr pozostanie łagodny, wiejąc z prędkością około 3 m/s. Podobnie jak w piątek, w prognozie pojawia się niewielka szansa na przelotny deszcz, jednak nie powinien on zakłócić letniego charakteru tego dnia. Noc również będzie cieplejsza, z temperaturą minimalną w okolicach 14 stopni.

Jak spędzić weekend przy takiej pogodzie?

Zmienna aura w Krakowie sugeruje elastyczne podejście do planów. Chłodniejszy i wietrzny piątek może być dobrym momentem na nadrobienie zaległości kulturalnych wewnątrz budynków lub spacer po mieście w cieplejszym ubraniu. Z kolei sobota, z temperaturą około 25 stopni i bez deszczu, stworzy idealne warunki na dłuższe wędrówki, relaks w miejskich parkach czy spotkania w ogródkach restauracyjnych. Niedziela to już pogoda dla amatorów słońca i wysokich temperatur – warto poszukać ochłody w cieniu drzew lub w pobliżu wody.

Dane pogodowe: OpenWeather