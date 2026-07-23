Horror w banku! Nożownik zaatakował w biały dzień! Jedna osoba nie żyje

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
PAP
PAP
2026-07-23 19:10

Atak nożownika w banku w Regensburgu w Niemczech zakończył się tragedią. Nie żyje pracownik placówki, a klienci i personel przeżyli chwile grozy, gdy napastnik wziął zakładników. Policja błyskawicznie otoczyła budynek, w akcji brał udział śmigłowiec i negocjatorzy. Sprawca – 20‑letni Niemiec – został zatrzymany.

Dłoń osoby w szarej bluzie trzymająca nóż na tle policyjnych sygnałów. O ataku w Regensburgu przeczytasz na SE.
Autor: Shutterstock

Atak w biały dzień

Według niemieckiej policji dramat rozegrał się w czwartek, 23 lipca, o godz. 14:50. Do jednego z banków w Regensburgu wszedł młody mężczyzna uzbrojony w nóż. Z relacji „Bilda” wynika, że zaatakował pracownika banku, zadając mu śmiertelne ciosy.

W budynku znajdowali się klienci i personel – część osób została wzięta jako zakładnicy.

Obława i negocjacje

Na miejsce natychmiast skierowano uzbrojone oddziały policji. Jak informuje Reuters, nad bankiem krążył policyjny śmigłowiec, a do środka próbowali dostać się negocjatorzy.

Funkcjonariusze otoczyli teren i rozpoczęli działania mające na celu uwolnienie zakładników. Po kilkudziesięciu minutach udało się ich bezpiecznie wyprowadzić.

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Sprawca zatrzymany

Napastnik został obezwładniony i zatrzymany. Niemieckie media podają, że domniemany sprawca to 20‑letni obywatel Niemiec. Policja nie ujawnia na razie motywów ataku.

Śledczy zabezpieczyli miejsce zdarzenia i przesłuchują świadków. Trwa ustalanie, co doprowadziło do tak brutalnego ataku w środku dnia.

Regensburg w szoku

Mieszkańcy miasta są wstrząśnięci. To kolejny przypadek przemocy z użyciem noża, który wstrząsa Niemcami. Lokalne media podkreślają, że akcja służb była szybka i zdecydowana, co pozwoliło uratować zakładników.

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