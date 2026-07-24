Zima w lipcu! Pogodowy szok w Tatrach. TOPR ostrzega turystów

Śnieg wrócił w Tatry. TOPR odradza wyjścia w góry, IMGW wydał ostrzeżenia przed burzami

Choć mamy środek wakacji, w Tatrach znów zrobiło się zimowo. W wyższych partiach gór po raz drugi od początku lipca spadł śnieg. Ratownicy Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego apelują do turystów, aby zrezygnowali z wyjść na szlaki do czasu poprawy pogody. Od piątkowego poranka w Tatrach pada deszcz, a szczyty spowija gęsta mgła. Na wysokości około 2400–2600 metrów nad poziomem morza opady przechodzą w śnieg. W najwyższych partiach gór przybyło już kilka centymetrów białego puchu. – Spadło już kilka centymetrów świeżego śniegu. Jest również bardzo zimno jak na lipiec. W takich warunkach zdecydowanie odradzamy jakiekolwiek wyjścia w góry. Lepiej poczekać na poprawę pogody i warunków na szlakach. Góry nie uciekną, a dobrze zaplanowana wycieczka z pewnością sprawi więcej przyjemności niż wyprawa w obecnych warunkach – powiedział RMF FM ratownik dyżurny TOPR Edward Lichota.

W górach zimowe groźne warunki, na wschodzie nawałnice. IMGW ostrzega

Ratownicy przypominają, że połączenie opadów, niskiej temperatury, silnego wiatru i bardzo słabej widoczności znacznie zwiększa ryzyko poślizgnięcia się i innych wypadków. Szczególnie niebezpiecznie jest w najwyższych partiach gór, gdzie skały mogą być oblodzone.

Nie tylko w górach pogoda daje się we znaki. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla części wschodniej Polski. Alerty obowiązują między innymi na Podlasiu, we wschodniej części Mazowsza, na Lubelszczyźnie oraz Podkarpaciu.

Synoptycy prognozują opady deszczu do 15 mm, lokalnie nawet około 30 mm. Burzom mogą towarzyszyć porywy wiatru osiągające 60–70 km/h, a miejscami także drobny grad.

Piątek przyniósł również duże różnice temperatur w kraju. Najcieplej było w Pile, gdzie termometry pokazały 21,8 st. C. W zachodniej części Polski temperatura wynosiła przeważnie od 20 do 22 st. C. Z kolei najzimniej było w Zakopanem, gdzie odnotowano zaledwie 11 st. C.

Sonda Czy ruch turystyczny w Tatrach powinien zostać ograniczony? tak nie nie mam zdania

Quiz. Tatry, Karkonosze, czy Bieszczady? Rozpoznasz, gdzie znajdują się te popularne miejsca? Pytanie 1 z 13 Na początek łatwizna. Na zdjęciu jedno z najczęściej fotografowanych jezior w Polsce. Gdzie się znajduje? w Tatrach w Bieszczadach w Karkonoszach Następne pytanie