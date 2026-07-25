Ks. „Ksiądz z osiedla” rusza do pracy. Chce zarobić na wyjątkową barkę

Zamiast wykorzystać urlop na odpoczynek, postanowił podjąć się ciężkiej pracy fizycznej. Ks. Rafał Główczyński, znany z prowadzenia kanału „Ksiądz z osiedla”, od najbliższego poniedziałku rozpocznie serię różnych zajęć, dzięki którym chce zebrać pieniądze na realizację swojego kolejnego projektu. Duchowny planuje stworzyć ewangelizacyjną barkę-klubokawiarnię na Wiśle – miejsce otwarte dla wszystkich, w którym nie będzie obowiązywał cennik, nie będzie sprzedawany alkohol ani używane telefony komórkowe.

Szukam pracy: sprzątania toalet, praca na budowie, praca w polu,praca w kebabie praca na zmywaku itp 🙂 Oczekiwania finansowe: brak. płacisz ile możesz i wspierasz zakup barki dla młodzieży - napisał na swoim fanpage'u.

Jak wyjaśnił, pomysł narodził się już wcześniej, jednak do jego realizacji potrzebne są znaczne środki finansowe. Dlatego postanowił wykorzystać czas wolny od obowiązków duszpasterskich i samodzielnie zarobić część pieniędzy. O swojej decyzji poinformował w mediach społecznościowych, gdzie ogłosił, że chętnie podejmie się prostych prac fizycznych. Odzew okazał się bardzo duży, dzięki czemu udało się ułożyć harmonogram na najbliższe dni.

Już w poniedziałek o godz. 5.30 rozpocznie pracę przy sprzątaniu mobilnych toalet. We wtorek będzie pomagał na budowie, dzień później podejmie pracę w gospodarstwie rolnym. W czwartek będzie pracował w firmie zajmującej się produkcją nagrobków, a tydzień zakończy w serwisie motocyklowym. W kolejnym tygodniu planuje również pomagać pensjonariuszom domu pomocy społecznej.

Jak sam przyznał, największe obawy budzi w nim sprzątanie mobilnych toalet, natomiast z dużą ciekawością czeka na możliwość pracy przy usługach cmentarnych. Wszystkie swoje doświadczenia zamierza dokumentować i pokazywać w mediach społecznościowych.

To kolejny etap nietypowej ewangelizacji

Planowana barka ma być kontynuacją inicjatyw, z których ks. Rafał Główczyński zasłynął w ostatnich latach. W 2023 roku organizował na warszawskich Bulwarach Wiślanych bezalkoholowe dyskoteki pod Mostem Świętokrzyskim, a rok później w tym samym miejscu prowadził późnowieczorne nabożeństwa Drogi Krzyżowej. To właśnie tam zrodził się pomysł stworzenia miejsca spotkań dostępnego dla każdego – bez barier finansowych i bez rozpraszaczy w postaci telefonów.

Pierwszą klubokawiarnię „Cyrk Motyli” otworzył latem 2024 roku. Lokal działał bez tradycyjnego cennika – każdy mógł zapłacić tyle, ile uważał za stosowne lub na ile było go stać. Oprócz kawy, napojów i przekąsek organizowano tam wydarzenia dla różnych grup społecznych – od seniorów i rodzin, po osoby samotne, artystów czy ludzi poszukujących swojej drogi duchowej. W październiku 2025 roku powstała druga, całoroczna klubokawiarnia przy ul. Żurawiej w Warszawie, w lokalu, w którym wcześniej działała agencja towarzyska. Pracowała tam młodzież, która dzięki temu zdobywała środki na pielgrzymki i wyjazdy ewangelizacyjne.

Nowa barka ma funkcjonować w podobnej formule. Gości obsługiwać będą młodzi wolontariusze, którzy poprzez swoją pracę będą mogli finansować udział w pielgrzymkach i projektach misyjnych. Pracę zarobkową ks. Główczyński zakończy 4 sierpnia, a już dzień później wyruszy na pieszą pielgrzymkę do Częstochowy.

Ranczo. Tak się zmieni ksiądz Robert w nowym sezonie!: