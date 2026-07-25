Maja Todd szykuje się na finał Miss World 2026. Która kreacja zrobi największe wrażenie?

Maja Todd wybiera kreacje na Miss World 2026

Dla każdej uczestniczki konkursu Miss World odpowiednia suknia to jeden z najważniejszych elementów występu. Kreacja musi nie tylko podkreślać urodę, ale również pasować do osobowości kandydatki i sprawić, że zapamięta ją międzynarodowe jury.

Maja Todd jest już na końcowym etapie przygotowań do finału Miss World 2026. 21-letnia reprezentantka Polski dzieli się z fanami kulisami tego wyjątkowego czasu i pokazuje, jak wyglądają przygotowania do jednego z najważniejszych konkursów piękności na świecie.

Wśród obowiązków Miss Polonia znalazły się również przymiarki eleganckich kreacji. Długie suknie, dopracowane detale i różne fasony pozwalają sprawdzić, w której stylizacji Maja będzie czuła się najlepiej podczas najważniejszych momentów konkursu.

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Przed Mają Todd wielka scena. Finał Miss World już we wrześniu

Maja Todd zdobyła tytuł Miss Polonia 2025 podczas finałowej gali, która odbyła się 22 czerwca 2025 roku w warszawskim ATM Studio. Bursztynową koronę otrzymała z rąk swojej poprzedniczki Mai Klajdy.

Od tamtej pory przygotowuje się do reprezentowania Polski w konkursie Miss World. 73. edycja wydarzenia odbędzie się w Wietnamie, a wielki finał zaplanowano na 5 września 2026 roku.

Dla Mai będzie to nie tylko konkurs urody, ale również okazja do zaprezentowania swojej historii i działalności. Miss Polonia wcześniej podkreślała, że chce wykorzystać swoją pozycję do wspierania dzieci i młodzieży oraz zachęcania ich do rozwijania pasji.

Kim jest Maja Todd, Miss Polonia 2025?

Maja Todd ma polsko-angielskie korzenie. Urodziła się w Polsce, ale większość dzieciństwa spędziła w Wielkiej Brytanii. Jej tata pochodzi z Anglii, a mama jest Polką. Dzięki temu Miss Polonia biegle posługuje się dwoma językami.

Po powrocie do kraju rozpoczęła studia w warszawskiej Szkole Głównej Handlowej. Jej wielką pasją jest także muzyka - Maja jest utalentowaną wokalistką, a podczas przygotowań do finału Miss Polonia otrzymała wyróżnienie Miss Talent.

Teraz przed nią kolejne wyzwanie. Wybór idealnej sukni jest tylko jednym z elementów przygotowań do wielkiego wieczoru, podczas którego oczy całego świata będą skierowane na finalistki Miss World. Zobacz w naszej galerii, jakie kreacje mierzyła najpiękniejsza Polka.

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Maja Todd - Miss Polonia 2025 o tytule, życiu prywatnym i hejcie. Oto co planuje robić dalej!