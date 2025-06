W niedzielę, 22 czerwca odbył się wielki finał konkursu Miss Polonia 2025! 24 kandydatki z całej Polski walczyły o wyjątkową bursztynową koronę. Gala odbyła się w warszawskim ATM Studio. Wydarzenie poprowadzili - Ewa Jakubiec, Miss Polonia 2023, oraz gwiazdor TVP, Błażej Stencel.

Miss Polonia to jeden z najstarszych konkursów piękności na świecie. Po raz pierwszy odbył się w 1929 roku. Spośród dziesięciu kandydatek wybrano wtedy Władysławę Kostakównę. "Miss Polonia posiada ogromną dozę wdzięku. Ma jasną, polską twarz i zgrabną dziewczęcą postać. Bądźmy pewni, że wzbudzi zachwyt w Paryżu" - ogłosiło jury. Piękna 21-latka dzięki wygranej mogła wyjechać do stolicy Francji, gdzie reprezentowała Polskę w konkursie Miss Europe. Otrzymała tytuł pierwszej Wice Miss.

Od tamtej pory tytuł najpiękniejszej Polki przyznano w sumie 46. laureatkom. Miss Polonia 2025 została wczoraj Maja Todd. Bursztynową koronę otrzymała z rąk ubiegłorocznej zwyciężczyni konkursu, Mai Klajdy. I Wice Miss została Julia Łuczak, dla której było to trzecie wyróżnienie podczas finału Miss Polonia. Decyzją jury tytuł II Vice Miss przypadł Justynie Rogulskiej.

Zobacz również: Miss Polonia 2025 już z koroną na głowie! Ale nie wszystkim podoba się najpiękniejsza Polka w kraju

Kim jest nowa Miss Polonia? 20-letnia Maja Todd urodziła się w Polsce, ale wychowała w Wielkiej Brytanii. To tam spędziła większość swojego życia. Ojciec pięknej miss pochodzi bowiem z Anglii. Po powrocie do ojczyzny Maja zamieszkała w Katowicach.

Mój tata jest Anglikiem, a moja mama jest Polką. Trochę tak to się stało - urodziłam się w Polsce, ale w wieku czterech lat przeprowadziliśmy się do Anglii i tam mieszkałam przez całe dzieciństwo oraz większość swojego życia. Myślę, że to mi na pewno pomogło, jeśli chodzi o języki, jestem dwujęzyczna - powiedziała w programie "Pytanie na śniadanie" .

Po liceum zrobiła sobie pół roku przerwy i wyjechała m.in. do Stanów Zjednoczonych. Tam pracowała jako ratowniczka wodna. W Polsce rozpoczęła studia na warszawskiej Szkoły Głównej Handlowej. Największą pasją Miss Polonia 2025 jest śpiewanie. Jej talent został doceniony podczas odbywającego się na dwa tygodnie przed finałem zgrupowaniem, gdzie otrzymała wyróżnienie Miss Talent. Maja jest bowiem utalentowaną wokalistką. Swój talent zaprezentowała również podczas finałowej gali oraz w śniadaniówce TVP.

Zobacz również: Czym różnią się od siebie konkursy Miss Polonia i Miss Polski? Przed laty doszło do wielkiego skandalu!

Maja Todd wyznała, że chciałaby w przyszłości połączyć pasję do muzyki z niesieniem pomocy potrzebującym. Miss Polonia to nie tylko tytuł najpiękniejszej Polki, ale rownież ważne zobowiązanie i współpraca z Fundacją Miss Polonia. Finalistki konkursu angażują się w wiele różnych akcji charytatywnych. Każda z nich pracowała również nad własnym projektem. Maja Todd skupiła się na pomocy najmłodszym i z tym wiąże swoje plany na przyszłość.

Też wiem, że korona wiążę się z wieloma obowiązkami i odpowiedzialnością, więc wiem, że mam wiele do nauczenia się w tym roku. [...].Miss Polonia jest teraz naprawdę platformą kobiet sukcesu, wszystkie finalistki realizują niesamowite rzeczy w codziennym życiu. Nawiązując do tego podczas takich przygotowań do finału, realizowaliśmy projekty charytatywne. Ja się skupiłam na młodzieży i dzieciach, przeprowadziłam takie warsztaty, tematyka ich była: jak rozwijanie pasji i talentów może wpływać na pewność siebie. Chciałabym to realizować na większą skalę - przyznała w "Pytaniu na śniadanie".