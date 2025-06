Piękna Polka odniosła wielki sukces w konkursie Miss World. Na lotnisku została powitana jak królowa!

W ostatni dzień maja odbył się finał konkursu Miss World. Do ścisłej czołówki dostała się również i Polka. 22-letnia Maja Kajda została jedną z trzech najpiękniejszych kobiet świata! To jednak nie koniec wyróżnień! Piękna miss wróciła już do Polski, gdzie została powitana w iście królewskim stylu.