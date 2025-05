31 maja w Hyderabadzie w Indiach odbył się finał 72. edycji konkursu Miss World. O koronę najpiękniejszej kobiety świata walczyły reprezentantki przeszło 100 państw. Polska wygrała w konkursie dwa razy. Pierwszy raz koronę zdobyła Aneta Kręglicka w 1989 roku. Na kolejną wygraną naszej rodaczki trzeba było czekać przez ponad trzy dekady. Dwa lata temu konkurs wygrała Karolina Bielawska.

W tym roku w finale konkursu Miss World znalazła się Maja Klajda, która w ubiegłym roku zdobyła tytuł Miss Polonia. Piękna Polka w tegorocznym konkursie poradziła sobie doskonale. Niewiele brakowało, by to właśnie ona zdobyła tytuł Miss World. Koronę musiała jednak oddać Opal Suchata Chuangsri z Tajlandii. Drugie miejsce zajęła Dereje Admassu z Etiopii.

Maja Klajda znalazła się za to w ścisłym finale konkursu. Ostatecznie zajęła trzecie miejsce i została II Vice Miss. Została za to uznana za najpiękniejszą Europejkę i może z dumą nosić tytuł Miss World Europe!

Maja Klajda niedawno obchodziła swoje 22. urodziny. Miss World Europe 2025 na co dzień studiuje psychologię na Uniwersytecie Warszawskim. Działa jako Ambasadorka Fundacji Miss Polonia i aktywnie angażuje się w pomoc dzieciom i młodzieży zagrożonym wykluczeniem społecznym. Jej pasją jest m.in. taniec ludowy.

Sukces, jaki do tej pory osiągnęłam, jest dla mnie kolejnym krokiem do pokonania nieśmiałości. Teraz mogę powiedzieć, że spędziłam tu wspaniały czas z pozostałymi uczestniczkami konkursu. Mówię o tym, bo uwielbiam poznawać ludzi, uczyć się od nich i inspirować. Najlepsza rzecz, jaka mnie spotkała tutaj, w Indiach, to gościnność. Jestem bardzo za to wdzięczna, bo staliście się dla nas drugim domem, a mi przypomnieliście o polskiej gościnności - mówiła Maja Klajda podczas finałowej przemowy.