Tragedia w sylwestrową noc! 50-latek zginął od ciosu nożem [ZDJĘCIA]

Do tragicznego zdarzenia doszło w nocy z 31 grudnia na 1 stycznia w miejscowości Włościejewki w gminie Książ Wielkopolski. Gdy wiele osób świętowało nadejście Nowego Roku, w jednym z domów doszło do kłótni, która zakończyła się śmiercią człowieka. O dramatycznym finale sylwestrowej nocy policję powiadomiono nad ranem.

Wczesnym rankiem o godz. 04.28 dyżurny śremskiej Policji został powiadomiony o ugodzeniu nożem, do którego doszło w miejscowości Włościejewki – przekazała Komenda Powiatowa Policji w Śremie.

Na miejsce natychmiast skierowano policyjne patrole oraz służby ratunkowe. Niestety, mimo szybkiej reakcji, życia poszkodowanego nie udało się uratować. Jak informują funkcjonariusze, 50-letni mężczyzna zmarł na miejscu zdarzenia w wyniku odniesionych obrażeń.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że jedna z zatrzymanych osób, 36-letni mieszkaniec ksiąskiej gminy, ugodził nożem 50-letniego mieszkańca Konina – informuje policja.

Funkcjonariusze zatrzymali trzy osoby, które w chwili interwencji były pod wpływem alkoholu. Obecnie trwa ustalanie dokładnych okoliczności zdarzenia, w tym przebiegu spotkania oraz motywów działania sprawcy.

Niestety, 50-latek poniósł śmierć na miejscu. Obecnie na miejscu zdarzenia trwają policyjne czynności, które prowadzone są pod nadzorem prokuratora – dodają śremscy policjanci.

Śledztwo ma wyjaśnić, co dokładnie wydarzyło się tej nocy oraz jaka była rola pozostałych zatrzymanych osób. Od wyników policyjnych i prokuratorskich ustaleń zależeć będzie dalszy los podejrzanego 36-latka. Policja zapowiada kolejne komunikaty w tej sprawie.