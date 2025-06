Miss Polonia 2025 wybrana!

W niedzielę, 22 czerwca odbył się wielki finał konkursu Miss Polonia 2025! 24 kandydatki z całej Polski walczyły o wyjątkową bursztynową koronę. Gala odbyła się w warszawskim ATM Studio. Wydarzenie poprowadzili - Ewa Jakubiec, Miss Polonia 2023, oraz gwiazdor TVP, Błażej Stencel.

Miss Polonia to jeden z najstarszych konkursów piękności na świecie. Jego historia sięga aż 1929 roku, a nazwę konkursu wymyślił Tadeusz Boy-Żeleński. Młode kobiety z całej Polski wysyłały swoje fotografie mając nadzieję, że to właśnie one przejdą do finałowej dziesiątki. Pierwszą laureatką została Władysława Kostakówna. W ubiegłym roku koronę otrzymała Maja Klajda.

Zwyciężczynie prestiżowego konkursu piękności reprezentują Polskę na międzynarodowej scenie m.in. podczas konkursu Miss World. Polska wygrała w konkursie dwa razy. Pierwszy raz koronę zdobyła Aneta Kręglicka w 1989 roku. Na kolejną wygraną naszej rodaczki trzeba było czekać przez ponad trzy dekady. Dwa lata temu konkurs wygrała Karolina Bielawska.

Maja Kalajda, Miss Polonia 2024, było o krok od zwycięstwa. Piękna Polka ostatecznie zajęła trzecie miejsce jako II Vice Miss. Otrzymała również tytuł Miss World Europe.

Zobacz również: Piękna Polka została Miss World Europe! Zdradziła, jak wyglądają kulisy konkursów piękności

Miss Polonia 2025: Oto najpiękniejsza Polka!

W tym roku o tytuł najpiękniejszej Polki walczyło 24 kandydatek – wśród nich policjantka, farmaceutka, sportsmenki i studentki prestiżowych kierunków. W finale Miss Polonia zaprezentowały się: Oliwia Matecka, Dominika Żak, Martyna Eich, Amelia Mączka, Sylwia Berus, Adrianna Pala, Veronica Dziecina, Barbara Rogaczewska, Natalia Podgajecka, Wiktoria Kurek, Oliwia Nowosielska, Weronika Sienkiewicz, Gabriela Rogala, Klaudia Połuboczek, Dominika Dyrdał, Patrycja Rzepka, Nikola Próchniak, Maja Todd, Julia Lachowska, Aleksandra Jocz, Izabela Cieśla, Justyna Roguska, Ewelina Maciejewska, Julia Łuczak.

Do ścisłego finału dostało się dziesięć kandydatek:

Weronika Sienkiewicz z numerem 12

Izabela Cieśla z numerem 21

Oliwia Matecka z numerem 1

Maja Todd z numerem 18

Natalia Podgajecka z numerem 9

Justyna Rogulska z numerem 22

Dominika Żak z numerem 2

Patrycja Rzepka z numerem 16

Julia Łuczak z numerem 24

Aleksandra Jocz z numerem 20

Podczas zgrupowań wybrano Miss Talent, którą została Maja Todd. 20-latka podczas finału zaśpiewała utwór "Sweet Dreams" z repertuaru Beyoncé. Z kolei Miss Polonia Piękna z Przesłaniem została Dominika Żak. Głosami widzów Telewizji Polskiej, Miss Publiczności została Julia Łuczak.

Decyzją jury tytuł II Vice Miss przypadł Justynie Rogulskiej. I Vice Miss została Julia Łuczak, dla której było to trzecie wyróżnienie podczas finału Miss Polonia.

Tytuł Miss Polonia 2025 oraz wyjątkową bursztynową koronę otrzymała Maja Todd! Pochodząca z Katowic 20-latka jest studentką pierwszego roku SGH w Warszawie. Największą pasją Miss Polonia 2025 jest śpiewanie.

Zobacz również: Czym różnią się od siebie konkursy Miss Polonia i Miss Polski? Przed laty doszło do wielkiego skandalu!

Śmieszny scenariusz i uwodzicielska Bullock. Jak dobrze pamiętasz film "Miss Agent"? Pytanie 1 z 11 Jak brzmi angielska nazwa filmu "Miss agent"? Miss Congeniality Congeniality Miss Miss Agent Następne pytanie

Feder na tropie odcinek 2 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.