31 maja w Hyderabadzie w Indiach odbył się finał 72. edycji konkursu Miss World. O koronę najpiękniejszej kobiety świata walczyły przedstawicielki przeszło 100 państw. Polskę reprezentowała 22-latnia Maja Klajda. Chociaż to nie ona wygrała, to również odniosła wielki sukces i do kraju wróciła z tarczą.

Polska wygrała w konkursie dwa razy. Pierwszy raz koronę zdobyła Aneta Kręglicka (60 l.) w 1989 roku. Na kolejny sukces naszej rodaczki trzeba było czekać przez ponad trzy dekady. Dwa lata temu Miss World została wybrana Karolina Bielawska (26 l.). W tym roku Maja Klajda, która przed rokiem otrzymała tytuł Miss Polonia, również dołożyła swoje trofeum.

Piękna Polka w tegorocznym konkursie poradziła sobie doskonale. Dostała się do ścisłego finału konkursu. Ostatecznie jako II Vice Miss zajęła trzecie miejsce. Została również uznana za najpiękniejszą Europejkę i dziś z dumą nosi tytuł Miss World Europe!

Maja Klajda w Indiach spędziła niemal miesiąc. Do polski wróciła na początki czerwca. Na lotnisku czekali na nią bliscy, którzy od samego początku mocno trzymali za nią kciuki. Miss World Europe nie spoczywa na laurach. Niemal od razu po wyjściu z samolotu rzuciła się w wir spotkań i nowych projektów. 22-latka związana jest m.in. Fundacją Miss Polonia i dba o pilne wykonywanie swoich obowiązków.

Kilka dni po powrocie z Indii ugościła w redakcji "Faktu". Maja Klajda opowiedziała m.in. o kulisach konkursów piękności, swoich planach oraz... poprawianiu urody. Jak zdradziła, ma za sobą bardzo intensywny czas. Ostatnie tygodnie spędziła na przygotowaniach do konkursu Miss World.

Starałam się nabierać dużej płynności wypowiedzi, dbałości o słownictwo, kontaktu z drugą osobą. Przez te wszystkie moje doświadczenia poznałam ogrom ludzi i myślę, że to też było dla mnie bardzo dużą inspiracją w niektórych projektach charytatywnych - stwierdziła.

Maja Klajda: Nie tylko ładna buzia. Miss World Europe ma spore ambicje

22 czerwca Maja odda bursztynową koronę Miss Polonia kolejnej pięknej Polce. W rozmowie z Faktem opowiedziała o kulisach konkursu. Obecnie trwa zgrupowanie kandydatek ubiegających się o tytuł najpiękniejszej. Jak zdradziła, te dwa tygodnie to czas na nagrania dla sponsorów oraz inne konkursy. W trakcie zgrupowania wybiera się m.in. Miss piękna z przesłaniem czy Miss Talent.

Sama bardzo ciepło wspomina zgrupowania, w których brała udział, ale nie kryje, że przebywanie z dala od domu nie jest łatwe. Powiedziała również, co myśli o udoskonalaniu urody.

Uważam, że wszystko jest dla ludzi z umiarem, więc nie jestem ani za, ani przeciw. Jeżeli potrzebujesz to jak najbardziej, jeżeli to ci poprawia pewność siebie, jak najbardziej jestem za. Natomiast w kontekście konkursów piękności, to może to będzie troszeczkę kontrowersyjne, ale ja uważam, że to nie jest w porządku. Uważam, że to jest trochę jak doping w sporcie, że są pewne zasady, są pewne reguły i jak najbardziej wszystko dla ludzi z umiarem, ale ja na przykład nie jestem za tym w konkursach piękności - przyznała Maja Klajda.

Klajda zasłynęła dzięki swojej urodzie, ale ładna buzia to tylko jeden z jej atutów. 22-latka na co dzień studiuje psychologię na Uniwersytecie Warszawskim. Działa jako Ambasadorka Fundacji Miss Polonia i aktywnie angażuje się w pomoc dzieciom i młodzieży zagrożonym wykluczeniem społecznym. Stworzyła też warsztaty skierowane dla najmłodszych oraz młodzieży. Porusza w nich kwestę zdrowia psychicznego.

Tworzę warsztaty psychologiczne. Pomysł powstał z tego, że ja od pierwszego roku studiów brałam udział w kole naukowym z psychologii sportu. Już na pierwszym roku prowadziłam warsztaty z psychologii sportu dla początkujących zawodników piłki nożnej i taekwondo. [...] Kiedy oddam koronę Miss, bardzo chciałabym wrócić do tych samych szkół, do tych samych dzieci. Oczywiście też otwieram się na nowe. Chciałabym spróbować w jakimś innym temacie. Pomyślałam, że może w takiej drodze licealnej, kiedy na przykład szukamy tego, co chcemy robić po szkole, na jakie chcemy iść studia. Może byłoby zapotrzebowanie na wyznaczanie ścieżki kariery - mówiła Klajda w rozmowie z Faktem.

