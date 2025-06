Miss Polonia: Maja Klajda z tytułem Miss World Europe

Kilka tygodni temu Maja Klajda została trzecią najpiękniejszą kobietą świata w konkursie Miss World. Śliczna Polka otrzymała również tytuł Miss World Europe. 22-latka mogła wziąć udział w tym wydarzeniu dzięki ubiegłorocznej wygranej w Miss Polonia. Już w niedzielę, 22 czerwca przekaże Bursztynową Koronę kolejnej zwyciężczyni, która w przyszłym roku będzie reprezentować Polskę w najpopularniejszym na świecie konkursie piękności.

Za kilka dni dowiemy się kto zostanie kolejną Miss Polonia, a tydzień później zostanie wybrana... Miss Polski! Nie, nie jest to pomyłka. Tydzień po tygodniu odbędą się dwa konkursy, w których juty wybiera najpiękniejszą Polkę. Nic dziwnego, że te dwa konkursy są często ze sobą mylone. Wyjaśniamy, czym się od siebie różnią.

Miss Polonia to jeden z najstarszych konkursów piękności na świecie. Jego historia sięga aż 1929 roku, a nazwę konkursu wymyślił Tadeusz Boy-Żeleński. Młode kobiety z całej Polski wysyłały swoje fotografie mając nadzieję, że to właśnie one przejdą do finałowej dziesiątki. Pierwszą laureatką została Władysława Kostakówna. Wybory odbywają się regularnie od 1983 roku.

Jaka jest różnica pomiędzy konkursami Miss Polski a Miss Polonia?

Z kolei wybory Miss Polski mają znacznie krótszą historię. Konkurs organizowany jest od 1990 roku, a pierwszą zwyciężczynią została Ewa Szymczak. Miss Polonia jest więc starszym i bardziej prestiżowym konkursem.

Różnią się również organizatorami i terminami wyborów. Organizatorem konkursu Miss Polonia jest spółka IGO-ART. Finał nadawany jest w Telewizji Publicznej. Za Miss Polski odpowiada Nowa Scena Sp. z o.o. Od wielu lat finał emitowany jest w telewizji Polsat. W przeciwieństwie do Miss Polonia, Miss Polski organizuje również konkurs skierowany dla młodych dziewcząt, czyli Miss Polski Nastolatek.

Jakie są podobieństwa? Zarówno Miss Polski, jak i w Miss Polonia mogą zostać wyłącznie kobiety pełnoletnie, bezdzietne i niezamężne. Kandydatki muszą być również pełnoletnie oraz posiadać polskie obywatelstwo lub deklarować narodowość polską. Miss Polonia muszą mieszkać na terenie Polski, czego nie wymagają organizatorzy konkurencyjnej imprezy.

Miss Polonia ma bardziej rygorystyczne wymagania wobec swoich finalistek. Uczestniczką Miss Polonia nie może być dziewczyna, która ukończyła 26 rok życia. Do tego nie może mieć blizn i tatuaży w widocznych miejscach.

Laureatki konkursów reprezentują Polskę na różnych międzynarodowych wydarzeniach. Laureatki Miss Polonia walczą o koronę najpiękniejszej podczas m.in. Miss Universe, Miss Europe, Miss Earth, Miss International czy Miss Baltic Sea & Scandinavia.

Miss Polski uczestniczy w innych konkursach, w tym: Miss Universe, Miss International i Miss Supranational. Do 2014 roku brały udział w wyborach Miss World. Od dekady ten przywilej przypada zwyciężczyni Miss Polonia.

Miss Polonia i Miss Polski: Skandal zniweczył szansę na połączenie konkursów

W 2012 roku cieniem na konkursie Miss Polonia położył się skandal z udziałem dyrektorki generalnej biura Miss Polonia. Małgorzata Herde pracowała również jako agentka gwiazd. Część z jej sławnych klientów oskarżyło ją o oszustwa finansowe. W wyniku skandalu zwyciężczyni plebiscytu z 2012 roku, Paulina Krupińska, została najdłużej urzędującą Miss Polonia. Swoją koronę przekazała Izabelli Krzan dopiero cztery lata później.

W 2015 roku pojawił się pomysł, by połączyć Miss Polonia i Miss Polki pod hasłem - Korona jest tylko jedna. Paulina Krupińska i Ewa Mielnicka, Miss Polski z 2014 roku, pozowały nawet do wspólnych zdjęć. Jednak na kilka dni przed planowanym finałem organizatorzy pokłócili się, co zakończyło się kolejnym skandalem.

Podczas konferencji prasowej organizator Miss Polski ogłosił, że Krupińska jest ostatnią Miss Polonią w historii i od tej pory najpiękniejsza Polka będzie nosić tytuł Miss Polski. Tym samym zerwał warunki umowy z organizatorami Miss Polonia. Dwa dni przed finałem dyrektor generalny starszego z konkursów, Michał Marciniak, odwołał wydarzenie.

Nie zgadzamy się na nazywanie i promowanie wspólnego konkursu mianem Miss Polski, z wyeliminowaniem Miss Polonia. Nie zgadzamy się na zapomnienie o tak długiej historii najstarszego polskiego konkursu piękności i jednego z najstarszych na świecie. Nie zgadzamy się na to, aby Miss Polonia została wchłonięta przez konkurs konkurencyjny, do czego taki zabieg prowadzi - przekazał.

Konkurs Miss Polski odbył się tak, jak planowano. Najpiękniejszą Polką została wtedy 22-letnia Magdalena Bieńkowska z Mikołajek.

