Miss Polski 2025. Tak prezentują się wszystkie kandydatki!

Miss Polski to wydarzenie, które od lat łączy elegancję, talent i inteligencję. Kandydatki nie ograniczają się do pięknego wyglądu – są aktywne zawodowo i akademicko, angażują się w działalność społeczną i prezentują różnorodne zainteresowana. Finał w malowniczym Nowym Sączu to kulminacja dziesięciodniowego zgrupowania, podczas którego kandydatki intensywnie przygotowywały się do wielkiej gali.

Katarzyna Agejczyk (22, Malbork): Studiuje zarządzanie w Gdyni i prawo w Warszawie, utrzymując się w czołówce akademickiej. Otrzymała stypendium rektora jako jedna z najlepszych studentek. W konkursie chce pokazać, że inteligencja i piękno idą w parze.

Julia Antoszkiewicz (19, Działdowo): Świeżo upieczona Miss Warmii i Mazur, absolwentka biologiczno-chemicznego liceum. Interesuje się naukami przyrodniczymi. W konkursie chce promować lokalność i młody potencjał.

Ewa Bochenko (25, Kobyłka): Magister finansów UW, specjalizująca się w inwestycjach międzynarodowych. Zna świat ekonomii i rynków finansowych. Zamierza wykorzystać rolę Miss do edukacji finansowej.

Julia Chowaniec (20, Bukowina Tatrzańska): Studiuje turystykę i rekreację w Krakowie. Pracuje w rodzinnym zajeździe w górach, kochając kontakt z ludźmi. Chce promować turystykę regionalną.

Olivia Cieślik (19, Bycina): Ukończyła psychologiczne liceum z najwyższą średnią w szkole. Pasjonuje się zrozumieniem ludzkich motywacji. W konkursie chce podkreślić wartość emocjonalnego wsparcia.

Julia Czesak (19, Rzezawa): Marzy o karierze muzycznej i planuje studia filmowe. Kreatywna i pełna wyobraźni. Chce rozwijać się jako artystka i twórczyni wydarzeń kulturalnych.

Angelika Gimel (28, Trzebnica): Magister zarządzania projektami z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Zarządza i organizuje złożone przedsięwzięcia. W konkursie pokazuje, że biznes i uroda mogą iść razem.

Karolina Kalinowska (24, Serock): Kosmetolog zawodowo i studentka kosmetologii klinicznej. Połączenie praktyki i studiów daje jej pełnię wiedzy. Chce pomagać kobietom w dbaniu o siebie.

Maja Kister (23, Chełm): Lingwistka, prowadzi własny profil treningowy i dietetyczny. Rozwija markę osobistą. Marzy o pracy jako trenerka zdrowego stylu życia.

Oliwia Kondracka (24, Augustów): Absolwentka dziennikarstwa UKSW. Interesuje się mediami i komunikacją. W konkursie chce promować rzetelną informację.

Michalina Kowalska (24, Lubawa): Prowadzi salon beauty od trzech lat. Przedsiębiorcza i niezależna. Stawia na kobiecą przedsiębiorczość.

Kamila Laskowska (28, Gdańsk): Studia na dwóch kierunkach: administracja i psychologia w biznesie. Interesuje się prawem i ludźmi. Chce łączyć wiedzę i empatię.

Weronika Lewandowska (19, Opole): Studentka pedagogiki i instruktorka tańca. Pełna energii i zmysłu scenicznego. Marzy o edukacji dzieci przez ruch i zabawę.

Oliwia Mikulska (20, Żary): Studiuje finanse z myślą o mediach i pracy społecznej. Interesuje się psychologią społeczną. Widzi swoje miejsce w działaniach medialno-społecznych.

Ewa Porażka (25, Komorniki): Licencjat z logistyki na Politechnice Opolskiej. Lubi organizować i planować. Kreatywna, potrafi łączyć teorię z praktyką.

Monika Przybył (26, Bydgoszcz): Absolwentka prawa, pracuje jako social media manager. Zna internet i strategię marki. Interesuje się komunikacją i kulturą cyfrową.

Agata Samodulska (29, Szczecinek): Neofilolog i pasjonatka prawa międzynarodowego. Uczy języka obcego obcokrajowców. W konkursie chce promować różnorodność kulturową.

Sara Stempka (22, Jejkowice): Technik usług kosmetycznych z zawodu. Bogata w praktykę i wiedzę branżową. W przyszłości chce edukować wizażystki.

Aleksandra Toborek (28, Włoszczowa): Dietetyczka i coach stylu życia. Pomaga w prowadzeniu zdrowego trybu życia. Łączy zdrowie i motywację.

Julia Uchrońska (21, Leśniewo): Początkująca psycholożka, chce wspierać innych psychoterapią. Empatyczna i zaangażowana. W konkursie widzi misję społeczną.

Monika Wiśniewska (25, Konin): Studiowała globalny biznes i zarządzanie międzynarodowe. Interesuje się rynkami zagranicznymi. W konkursie chce reprezentować Polskę globalnie.

Nikola Wrona (19, Rzeszów): Studentka wychowania fizycznego i modelka. Łączy sport z pasją sceniczną. Zamierza promować aktywny styl życia.

Izabela Wróblewska (28, Olsztyn): Magister rytmiki i choreografii z Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. Artystyczna i pełna pasji. Chce kontynuować karierę jako choreograf.

Natalia Zochniak (29, Połczyn-Zdrój): Magister filologii angielskiej, pracuje w międzynarodowej firmie konsultingowej. Dobra w komunikacji międzykulturowej. W konkursie chce pokazać profesjonalizm i wielokulturowość.

