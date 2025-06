Miss Polonia 2025 już z koroną na głowie! Ale nie wszystkim internautom podoba się najpiękniejsza Polka w kraju

Maja Todd to nowa Miss Polonia 2025! Walka o koronę najpiękniejszej Polki odbyła się 22 czerwca. Na scenie pokazały się 24 finalistki konkursów niższego szczebla, a każda z nich wyróżniała się urodą. Choć panie były piękne - co do jednej, główną nagrodę mogła zdobyć tylko ta najpiękniejsza. Uznano, że na tytuł i koronę zasługuje jasnowłosa Maja Todd.

II Wicemiss została Justyna Roguska, a I Wicemiss Julia Łuczak. Ale to nie wszystkie miss nagrodzone w konkursie! Miss z Przesłaniem konkursu Miss Polonia 2025 została Dominika Żak, a tytuł Miss Publiczności konkursu Miss Polonia 2025 oraz Miss serwisu naszemiasto.pl konkursu Miss Polonia 2025 otrzymała... Julia Łuczak.

Łuczak zdobyła kilka nagród, ale nie sięgnęła po najważniejszy laur. Niektórym internautom to się nie podoba!

Internauci komentują, aż iskry lecą!

Widzowie konkursu zaraz po ogłoszeniu wyników przeszli do internetu, by okazać swoje zadowolenie... bądź nie. Nie wszyscy są bowiem zachwyceni nową miss. Wiele osób twierdzi, że to kandydatka z numerem 24 powinna nosić koronę przeznaczoną dla najpiękniejszej.

Z numerem 24 starowała Julia Łuczak, która zajęła 2. miejsce i najbardziej spodobała się publiczności.

"Dramat! Ale ustawka", "Jestem zdegustowana wyborem", "Wielka pomyłka", "24 powinna wygrać", "24 powinna wygrać - mialaby większe szanse być najpiękniejszą na świecie. Szkoda", "24 najładniejsza", "Ale mnie wkurzyli", "Powinna wygrać Łuczak", "24 the best", "Tylko 24" - czytamy w sieci.

Komentarzy w tym stylu jest znacznie więcej niż opinii pozytywnych i chwalących wybór jury.

Co wy na to? Zobaczcie zdjęcia z finału i zdecydujcie, czy werdykt jurorów był słuszny!

Aneta Kręglicka kończy 60 lat. Tak zmieniała się Miss Świata!