Dorota Gardias wyrwała o 13 lat młodszego piłkarza. Ale ciacho! Mamy zdjęcia

Dorota Gardias: Historia związków gwiazdy TVN

Dorota Gardias (46 l.) od wielu lat jest częścią polskiego show-biznesu. Zyskała popularność jako prezenterka pogody w programach TVN. Dziś jest jedną z największych gwiazd stacji oraz polskiego show-biznesu. Piękna pogodynka prężnie działa również w sieci i chętnie podejmuje nowe wyzwania zawodowe, w tym prowadzenie imprez firmowych.

Ma za sobą kilka głośnych związków. Miała zaledwie 22 lata, gdy poślubiła Konrada Skórę. Jej małżeństwo z pilotem śmigłowców zakończyło się po dekadzie. Rozwód uzyskali w 2011 roku, a jeszcze w tym samym roku Dorota Gardias zaczęła pojawiać się u boku Patryka Kalskiego. Ta relacja przeszła do historii po kilku miesiącach.

W 2012 roku gwiazda TVN zaczęła się spotykać z Piotrem Bukowieckim (46 l.). Ze związku z producentem telewizyjnym Gardias doczekała się jedynej córki. Hania urodziła się 7 września 2013 roku. Dwa lata później media donosiły o rozpadzie związku. Kilka lat później głośno było o jej krótkiej relacji z kontrowersyjnym Żurnalistą, czyli Dawidem Swakowskim (34 l.). Spotykała się również z Dariuszem Pachutem (41 l.).

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Dorota Gardias przyłapana z ukochanym. Nie byli sami!

Obecnie Dorota Gardias rzadko opowiada o swoim życiu uczuciowym i rzadko pokazuje się u boku partnera. W 2024 roku w rozmowie z Plejadą potwierdziła, że jest zakochana, ale nie chciała zdradzać za dużo. Z kolei w "Dzień Dobry TVN" przyznała, że jej ukochany związany jest z branżą sportową.

Mój partner jest zawodowo związany z piłką nożną. Każdego dnia, nawet jeśli reprezentacja nie gra, to w tle jest stadionowy hałas. Weszłam w to i bardzo mi się to podoba. Kibice piłkarscy są chyba najliczniejsi i najbardziej zaangażowani na całym świecie - mówiła pogodynka.

Według medialnych doniesień jej wybrankiem jest Michał Grunt (32 l.). Dorota Gardias strzeże prywatności swoich bliskich, a wspólne zdjęcia z ukochanym są ogromną rzadkością. Niedawno zostali przyłapani na wspólnym wyjściu do kawiarni. Nie byli sami. Przy stoliku nie zabrakło bowiem nastoletniej córki pogodynki. Towarzyszył im również nastoletni chłopak. W trakcie posiłku prowadzili swobodną rozmowę, a po opłaceniu rachunku udali się do samochodu i odjechali w siną dal.

Co ciekawe, partner Doroty Gardias miał pomóc jej w napisaniu utworu "Futbolowy bal", który miał zagrzewać do walki polskich piłkarzy podczas Euro 2024.

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