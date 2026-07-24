Stanisław Rozenek pokazał dziewczynę. Syn Małgorzaty Rozenek-Majdan poznał ją na studiach w Paryżu

Małgorzata Rozenek-Majdan oraz Jacek Rozenek ułożyli sobie życie w nowych relacjach, a ich najstarszy syn osiągnął pełnoletność. Obecnie Stanisław Rozenek zdobywa wykształcenie na prestiżowej uczelni we Francji, gdzie łączy intensywną naukę z aktywnym życiem towarzyskim oraz budowaniem relacji partnerskich.

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Gdzie studiuje Stanisław Rozenek? Syn celebrytki zamieszkał w Paryżu

W czerwcu Stanisław Rozenek świętował 20. urodziny. Chłopak zamieszkał w ubiegłym roku we Francji, wprowadzając się do luksusowego akademika. Według medialnych doniesień, wynajęcie tam pokoju pochłania około 4600 złotych miesięcznie. Z kolei sam student pochwalił się, że został przyjęty na kierunek związany z projektowaniem mody w prestiżowym Institut français de la mode, uznawanym za jedną z najbardziej renomowanych szkół wyższych w tej branży na świecie.

Stanisław Rozenek z partnerką. Opublikował romantyczne zdjęcie w sieci

Mimo napiętego grafiku pełnego projektów i zajęć na francuskiej uczelni, młody mężczyzna znajduje czas na pielęgnowanie miłości. Zmiana jego statusu związku przestała być tajemnicą jakiś czas temu, jednak wciąż nie wiadomo zbyt wiele na temat jego nowej partnerki. W lipcowy poranek Stanisław Rozenek opublikował na swojej instagramowej relacji kadr, na którym widać, jak ukochana obdarowuje go pocałunkiem. Ten rzadki obrazek z mediów społecznościowych początkującego projektanta możecie znaleźć w naszej galerii poniżej.

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Jaką teściową jest Małgorzata Rozenek-Majdan?

Okazuje się, że znana rzeszom telewidzów matka chłopaka miała już możliwość poznania wybranki swojego syna. Choć Małgorzata Rozenek-Majdan nie zdradziła zbyt wielu szczegółów, nie kryła ogromnej dumy ze Stanisława. W podcaście "Call me mommy" wyznała, że sama w przeszłości zbudowała świetne relacje ze swoimi teściowymi. Ma ogromną nadzieję, że te pozytywne doświadczenia pozwolą jej być dobrą teściową dla dziewczyny Stanisława.

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