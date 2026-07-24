Rozenek z młodą żoną i Wiśniewski u boku Miss Polonia. Gwiazdy brylowały na charytatywnej gali [GALERIA]

Polskie gwiazdy chętnie wspierają dobroczynne inicjatywy, włączając się w rozmaite akcje na różne sposoby. Nie brakuje też oficjalnych gali podsumowujących tego typu działalność, a jedną z chętnie odwiedzanych przez celebrytów jest Wieczór Dobrych Mocy. Na tegorocznej edycji zjawiło się wiele znanych twarzy, w tym Michał Wiśniewski, który ostatnio znalazł się na tapecie w związku z powrotem do Mandaryny.

Gwiazdy na charytatywnej imprezie. Wieczór Dobrych Mocy 2026 przyciągnął znane twarze

Wieczór Dobrych Mocy 2026 to już czwarta edycja wyjątkowego, pełnego optymizmu wydarzenia Fundacji #MusiByćDobrze. W stołecznym Teatrze Kamienica zjawiły się gwiazdy, które postanowiły wesprzeć tę inicjatywę. Rzeczona Fundacja zajmuje się wspieraniem organizatorów zbiórek charytatywnych w Polsce, edukacją oraz promocją idei społecznego finansowania ważnych celów. Podczas tegorocznej edycji zbierano środki na terapeutyczny rejs po Mazurach dla dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Kto zjawił się wśród gości? Przekrój postaci doskonale znanych ze sceny czy ekranu był niezwykle interesujący. Do pamiątkowych zdjęć pozowali m.in. aktorzy Bartosz Porczyk, Anna Korcz, Dominika Ostałowska, Monika Mazur i Ryszard Rembiszewski, wokalistki Bovska i Izabela Trojanowska czy też prezenterka Kinga Zawodnik.

Michał Wiśniewski z pięknymi miss, Jacek Rozenek z żoną oraz inni znani i lubiani

W oczy rzucała się też obecność wokalisty, który w ostatnim czasie znajduje się w centrum zainteresowania w związku z życiem osobistym. Michał Wiśniewski, choć poświęca się odnowionej relacji z byłą żoną - Mandaryną, to nie rezygnuje z kariery artystycznej ani wspierania szczytnych idei. Do pamiątkowych fotek zapozował też z modelkami, które otrzymały tytuł Miss Polonia - Ewą Jakubiec i Mają Todd.

NIE PRZEGAP: Michał Wiśniewski rozstał się z Mandaryną przez jej menedżerkę?! "Ona nie chciała rozwodu"

Na wspólne zdjęcie skusili się również Jacek Rozenek i jego żona, Maria Samuel. Para, która mimo sporej różnicy wieku i medialnego zainteresowania jest dla siebie wielkim oparciem, pobrała się już ponad rok temu. Skromna ceremonia odbyła się w maju 2025 roku. Zdjęcia tych małżonków, Wiśniewskiego z pięknymi miss oraz innych znanych twarzy podczas Wieczoru Dobrych Mocy 2026 znajdziecie w naszej galerii poniżej.

38

Sonda Interesujesz się modą? tak nie