Jennifer Lopez ma 57 lat i ciało bogini. Sama jej pupa jest warta miliony!

Jennifer Lopez obchodzi 57. urodziny. Razem z siostrą podbija Europę

Jennifer Lopez 24 lipca świętuje swoje 57. urodziny. Jednak spokojnie może odjąć sobie z metryki trzydzieści lat. Piosenkarka od dawna zachwyca urodą i zabójczą figurą. Lata mijają, a ona wydaje się w ogóle nie zmieniać. W ubiegłym roku urodziny świętowała podczas trasy koncertowej, podczas której zawitała również do Polski.

Obecnie również przebywa w Europie, a na wycieczkę wzięła swoją młodszą siostrę Lyndę, która w ubiegłym miesiącu obchodziła 55. urodziny. Siostry Lopez świętują razem spędzając czas na pokazach mody, zakupach w luksusowych butikach i błogim relaksie. Jennifer Lopez chętnie dzieli się ze swoimi fanami relacjami z wyjazdu.

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Wiecznie młoda Jennifer Lopez. Jaki jest sekret jej urody?

Patrząc na jej najnowsze zdjęcia trudno uwierzyć, że coraz bliżej jej do sześćdziesiątki. JLo może pochwalić się nie tylko młodzieńczą urodą. Piosenkarka konsekwentnie zapewnia, że nie miała operacji plastycznych. Współczesna medycyna estetyczna zapewnia jednak wiele zabiegów, które w mniej inwazyjny sposób potrafią zapobiec upływowi czasu.

57-letnia wokalistka wzbudza zachwyt również formą równiej osobom zawodowo zajmujących się sportem. Nadal aktywnie występuje na scenie, gdzie wykonuje skomplikowane choreografie. Jennifer Lopez od lat intensywnie ćwiczy pod okiem specjalistów i chętnie chwali się efektami treningów. W wywiadach podkreśla, że ruch jest ważny dla jej zdrowia psychicznego. Dzień zaczyna od treningów, a konsekwencja w działaniu pozwala jej utrzymać zabójczą figurę.

Przed laty głośno było o... pupie gwiazdy. Już na początku kariery mówiono, że jest posiadaczką najpiękniejszej pupy na świecie. Podobno Jennifer Lopez ubezpieczyła je na zawrotną kwotę 27 milionów dolarów!

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