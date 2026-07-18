Justyna Steczkowska szaleje w kusym bikini! Cieniutkie sznureczki cudem utrzymały wszystko w miejscu

Justyna Steczkowska: Największa diva polskiej sceny

Justyna Steczkowska (53 l.) jest obecna w polskim show-biznesie od ponad trzech dekad. Patrząc na jej najnowsze zdjęcia wydaje się, praktycznie się przez ten czas nie zmieniła. Artystka nieustannie zachwyca energią oraz wyglądem! Gdy w ubiegłym roku pojawiła się na scenie podczas konkursu Eurowizji, widzowie z całego świata przecierali oczy ze zdziwienia!

Piosenkarka znana jest nie tylko ze swojego nieziemskiego głosu, ale również stylu. W każdej sytuacji wygląda jakby właśnie zeszła z wybiegu mody. Swoje stylizacje starannie dobiera. Nie dla niej dresy i trampki. W połowie lipca diva wyleciała do słonecznej Italii, gdzie może uchodzić za rodowitą Włoszkę. Relacją z wyjazdu Justyna Steczkowska dzieli się na Instagramie.

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Justyna Steczkowska szaleje nad basenem w kusym bikini

Na jednym z filmików widać, jak w zwiewnej sukni przechadza się po urokliwych uliczkach. Na innym siedzi w kawiarni obsypana złotymi dodatkami i nuci pod nosem "belissima". Jednak to inne nagranie dosłownie rozgrzało sieć. Polska gwiazda korzysta z pięknej aury i gdy tylko może zrzuca ciuszki, by zażyć kąpieli - słonecznych oraz w basenie.

Kilka dni temu wrzuciła nagranie, na którym odziana jedynie w kuse bikini szaleje nad brzegiem basenu. Pełna energii Steczkowska skakała w rytm jej najnowszego singla "Gwiazdy" nagranego razem z Tribbsem. Zaprosiła swoich obserwujących do "GwiazdyChallenge". Dla fanów to ona już wygrała.

Trudno uwierzyć, że na początku sierpnia Justyna Steczkowska świętować będzie swoje 54. urodziny. Pozazdrościć można jej nie tylko energii, ale również figury. Wygląda jak prawdziwa bogini!

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