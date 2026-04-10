Justyna Steczkowska w bikini i szpilkach "idzie do warzywniaka po marchewkę". Fani szybko zareagowali

Steczkowska ZAWSZE wygląda jak z żurnala

Justyna Steczkowska ma 53 lata, karierę robi od ponad 30 i... wciąż wygląda na 30. Jest fenomenem w polskim show-biznesie i dobrze o tym wie. Wie też, że uchodzi za jedną z niewielu gwiazd, które dbają o swój wygląd i wizerunek nie tylko podczas oficjalnych wyjść związanych z wykonywaniem swojej pracy zawodowej, ale absolutnie zawsze. W jednym z podcastów Doda wspominała, że w czasie podróży pociągiem ona ukrywa się pod czapeczką z daszkiem i jedzie w dresach, tymczasem jej starsza koleżanka paraduje w sukienkach i nieodłącznych szpilkach.

Ostatnio Steczkowska wzięła udział w sesji zdjęciowej. Pozowała do zdjęć ubrana w stroje kąpielowe. W pewnym momencie rzuciła, że... idzie do warzywniaka.

Zobacz także: Justyna Steczkowska wskoczyła w bikini. Towarzyszyła jej przyszła synowa i wyglądały obłędnie

Steczkowska w szpilkach i bikini. Wypaliła o warzywniaku

Na InstaStory Steczkowskiej pojawiły się ostatnio nagrania z sesji dla Gatty. Gwiazda pokazała się w czarnym staniku, miała też na sobie wzorzysty jednoczęściowy kostium i paradowała w żółtym bikini. Na planie było wesoło, atmosfera sprzyjała żartom. Na jednym z filmików można było zobaczyć Justynę, która w doskonałym humorze przechadzała się ubrana w skąpe wdzianko, szpilki na bardzo wysokich obcasach i obszerny szal, który co nieco zasłaniał. Na to narzuciło kuse futerko i wypaliła, że idzie do warzywniaka po marchewkę na rosół, bo jej się skończyła.

Zobacz także: Justyna Steczkowska rozkwitła niczym kwiat! Wszystko dzięki TEJ spódnicy. Ładnie wyszło?

Kto idzie ze mną do warzywniaka? - napisała.

Sytuacja była komiczna, bo Steczkowska nie wyglądała jak ktoś, kto właśnie wybiera się na zakupy. Nie dość, że była roznegliżowana, to jeszcze ufryzowana i w wyrazistym makijażu. Jej fani zareagowali natychmiast.

"Oczywiście, że my", "Ja chcę", "Icon", "Z tobą na koniec świata" - pisali.

Zobacz także: Justyna Steczkowska wygina się jak kotka. Znany raper nie mógł oderwać od niej wzroku

Zobacz więcej zdjęć. Justyna Steczkowska wskoczyła w bikini. Nie była sama! Towarzyszyła jej przyszła synowa

Justyna Steczkowska wymaga od siebie za dużo. Gwiazda pracuje na okrągło

