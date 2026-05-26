Pierwszy występ Szemplińskiej po powrocie z Eurowizji. Zaśpiewała klasyk Villas dla mamy Izabeli

Reprezentantka Polski na 70. Konkursie Piosenki Eurowizji zaprezentowała w Wiedniu kompozycję "Pray". Nad Wisłę przywiozła znakomite dwunaste miejsce oraz bezprecedensowe w historii naszych startów poparcie od międzynarodowego jury. Alicja Szemplińska zapowiedziała, że zaraz po zakończeniu austriackiej przygody zamierza udać się do Londynu w celu tworzenia kolejnych utworów. W Dniu Matki uświetniła zaś swoim talentem koncert "Nie ma jak u mamy", dając tym samym pierwszy występ na żywo od czasu zakończenia eurowizyjnych zmagań.

Alicja Szemplińska nie zwalnia tempa po Eurowizji

Znakomity rezultat w Wiedniu nie oznaczał dla piosenkarki dłuższego urlopu. Szemplińska oraz cała towarzysząca jej ekipa zameldowały się w ojczyźnie już dzień po Wielkim Finale. W wywiadzie udzielonym portalowi Eska prosto z lotniska Okęcie wokalistka przyznała, że zaplanowała zaledwie jeden dzień przerwy przed wylotem do Wielkiej Brytanii, gdzie skupi się na tworzeniu premierowych piosenek oraz kolejnych muzycznych przedsięwzięciach.

"Jutro jest chwila oddechu i potem próby, i potem lecę do Londynu robić muzę" - zdradziła artystka Esce tuż po powrocie z Eurowizji 2026.

Gwiazda z mamą na scenie podczas koncertu w Toruniu. Zaśpiewała "List do matki"

Wypadający 26 maja Dzień Matki skłonił znane postaci polskiej estrady do wspomnień, wzruszeń i składania publicznych życzeń. Telewizja Polsat przygotowała w Toruniu specjalne wydarzenie "Nie ma jak u mamy", w trakcie którego Alicja Szemplińska wystąpiła przed publicznością z utworem "Dla Ciebie, mamo", czyli klasykiem z repertuaru Violetty Villas. Na scenie zjawiła się wspólnie ze swoją mamą Izabelą Nadratowską. Był to premierowy występ wokalistki po zakończeniu Eurowizji 2026, a jej kolejny show zaplanowano na zbliżające się Wianki nad Wisłą w Warszawie. Młoda gwiazda często podkreśla, że solidnym oparciem na każdym etapie artystycznej drogi są dla niej nie tylko siostra i partner, ale przede wszystkim niezwykle oddani rodzice.

Czym zajmuje się mama Alicji Szemplińskiej?

Z doniesień medialnych wynika, że pani Izabela na co dzień uczy w jednej z ciechanowskich szkół, gdzie sprawuje również opiekę nad tamtejszym samorządem uczniowskim. Kobieta z oddaniem i wielkim wsparciem uczestniczy w życiu córki, co doskonale pokazały kulisy tegorocznej Eurowizji. Rodzice piosenkarki pojawili się na lotnisku podczas pożegnania, a następnie powitali ją po odniesionym w konkursie sukcesie. Ponadto zdecydowali się na osobistą podróż do Wiednia, aby wspierać talent córki również na miejscu imprezy.

