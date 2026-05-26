Znany wokalista zabrał męża na ściankę. Wkrótce zostaną rodzicami!

Scott Hoying, wokalista z globalnie rozpoznawalnego zespołu Pentatonix, od lat nie tylko zachwyca publiczność swoim niezwykłym talentem muzycznym, ale także inspiruje otwartym i szczerym podejściem do życia prywatnego. Jego związek z Markiem Manio wrócił na języki ze względu na zbliżające się wielkimi krokami narodziny córki.

Scott Hoying z mężem Markiem na gali AMA. Artysta jest znany z grupy Pentatonix

Zakochani pojawili się na gali American Music Awards 2026 w Las Vegas, pozując fotoreporterom do całuśnych zdjęć. W przyszłym roku Scott i Mark Hoying będą świętować dziesięciolecie swojego związku, a już w lipcu br. nadejdzie trzecia rocznica bajkowego ślubu. Para utrzymuje się ze swoich artystycznych talentów. Scott Hoying to wokalista grupy Pentatonix, z którą trzy razy odebrał statuetkę Grammy. Z kolei Mark Manio jest modelem i tancerzem; po ślubie w 2023 roku przyjął nazwisko partnera.

ZOBACZ GALERIĘ - American Music Awards: Gwiazdy na czerwonym dywanie

86

Zakochani wkrótce zostaną rodzicami. Ogłosili to w "Tańcu z Gwiazdami"

Para artystów była wręcz rozchwytywana na czerwonym dywanie. Hoyingowie wybrali się na galę AMA 2026 w ostatnich dniach oczekiwania na narodziny córki. Pod koniec ubiegłego roku, kiedy Scott uczestniczył w amerykańskiej wersji programu "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami", małżonkowie ogłosili, że zostaną rodzicami dzięki surogacji. Spodziewany termin porodu nie jest jednak znany. Stan Kalifornia należy do tych, w których proceder jest stosunkowo liberalny na tle całych Stanów Zjednoczonych. Wymagane jest podpisanie specjalnej umowy z surogatką z odpowiednim wyprzedzeniem, a przyszli rodzice są przypisani do dziecka od momentu zapłodnienia.

Sonda Co myślisz o rodzeniu dzieci przez surogatkę? Jestem totalnie za Jestem przeciwko Nie mam zdania