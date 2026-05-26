Błysk cekinów i odważne kreacje na czerwonym dywanie! Jeden zły krok i wszystko na widać!

American Music Awards 2026 bez największych gwiazd

American Music Awards to jedne z najważniejszych nagród muzycznych na świecie. Laureatów wybierają fani, co ma dla artystów wielkie znaczenie. Świadczy bowiem o ich popularności wśród słuchaczy. Rekordzistką wszech czasów jest Taylor Swist, która do tej pory zdobyła aż 40 statuetek. Z kolei najwięcej nagród w jeden wieczór, bo aż osiem, zdobył w 1984 roku Michael Jackson. Dekadę później Whitney Houston wyrównała jego rekord.

Taylor Swift miała szansę dodać kolejne trofea do swojej kolekcji. Jednak żadna z ośmiu nominacji nie przemieniła się w wygraną. Amerykańska piosenkarka była również wielką nieobecną na gali. Podczas rozdania nagród zabrakło również części zwycięzców, w tym Sabriny Carpenter, Shakiry czy Bad Bunny'ego.

Zobacz również: American Music Awards 2026 rozdane! Wiemy, kto zgarnął najważniejsze nagrody

American Music Awards: Ryzykowne stylizacje na czerwonym dywanie

Mimo braku kilku znanych nazwisk na 56. ceremonii rozdania American Music Awards pojawiły się tłumy. Artyści chętnie pozowali przed obiektywami fotoreporterów. Show zrobiła piosenkarka i aktorka Teyana Taylor. Gwiazda "Jednej bitwy po drugiej" zawsze bawi się doskonale na czerwonym dywanie. Tym razem artystka zachwyciła w pięknej zwiewnej sukni w fioletowym kolorze.

Jak to na galach bywa, gwiazdy chętnie stawiały na błysk oraz kreacje podkreślające kształty. Pojawiło się też kilka ryzykownych stylizacji. Hołd Jennifer Lopez oddała gwiazda telewizji Mia Calabrese, która ubrała sukienkę zainspirowaną kultową kreacją JLO projektu Donatelli Versace.

Zielona kreacja zdecydowanie więcej odkryła niż zasłoniła. Amaya Espinal również postanowiła zaszaleć z kreacją i postawiła na dość odważny look. Podobnie jak Eva Gutowski. Z kolei przeżywająca renesans kariery Hilary Duff zaprezentowała się w bardziej klasycznym wydaniu - srebrnej cekinowej sukni do samej ziemi. W naszej galerii zobaczycie jeszcze więcej kreacji z tegorocznej gali American Music Awards.

Zobacz również: Fryderyki 2026. Gwiazdy nie zawiodły. Oni pojawili się na czerwonym dywanie! Nie tylko muzycy

86

Sonda Lubisz styl Jennifer Lopez? tak nie