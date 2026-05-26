American Music Awards 2026 rozdane! Wiemy, kto zgarnął najważniejsze nagrody

American Music Awards: Fani mają głos!
American Music Awards to jedna z najważniejszych gal muzycznych w Stanach Zjednoczonych, organizowana od 1974 roku. Nominowanych wybiera się na podstawie wskaźników popularności i komercyjnego sukcesu. Pod uwagę bierze się m.in. sprzedaż płyt, wyniki w streamingu czy emisje radiowe. Z kolei zwycięzcy AMA wybierani są głosami fanów.
Wydarzenie co roku przyciąga największe gwiazdy światowej sceny, a występy na żywo, premiery nowych utworów i spektakularne show często odbijają się szerokim echem w mediach i internecie. Dla wielu wykonawców zdobycie statuetki AMA jest potwierdzeniem ogromnego wsparcia fanów i ważnym momentem w karierze.
Nominowanych w 50 różnych kategoriach poznaliśmy 14 kwietnia. Najwięcej nominacji otrzymała Taylor Swift. Piosenkarka miała szansę na aż osiem statuetek. Tuż za nią znalazła się sensacja muzyki country: Morgan Wallen. Na przynajmniej kilka nagród szanse mieli też Sabrina Carpenter, Bruno Mars, Justin Bieber, Olivia Dean i Lady Gaga.
Zobacz również: Fryderyki 2026 rozdane! Kto dostał statuetkę? Oto pełne wyniki
American Music Awards 2025: Lista laureatów
56. ceremonia rozdania American Music Awards odbyła się w MGM Grand Garden Arena w Las Vegas w nocy z 26 na 27 maja. Prowadzącą wydarzenia była Queen Latifah, która powróciła do tej roli po 31 latach!
Oto zwycięzcy American Music Awards 2026:
- Artysta Roku: BTA
- Nowy Artysta Roku: Katseye
- Album Roku: Sabrina Carpenter – Man's Best Friend
- Piosenka Roku: Huntrix: Ejae, Audrey Nuna and Rei Ami – "Golden"
- Współpraca Roku: PinkPantheress and Zara Larsson – "Stateside"
- Piosenka Społecznościowa Roku: Tyla – "Chanel"
- Najlepsza Trasa Koncertowa: Shakira – Las Mujeres Ya No Lloran World Tour
- Przełomowa Trasa Koncertowa: Benson Boone – American Heart World Tour
- Przełomowy Album Roku: Zara Larsson – Midnight Sun
- Najlepszy Przebój z dawnych lat: Black Eyed Peas – "Rock That Body"
- Najlepszy Teledysk: Katseye – "Gnarly"
- Najlepszy Występ Wokalny: Huntrix: Ejae, Audrey Nuna and Rei Ami – "Golden"
- Najlepszy Piosenka Lata: BTS – "Swim"
- Najlepszy Męski Artysta Pop: Justin Bieber
- Najlepsza Damska Artystka Pop: Sabrina Carpenter
- Przełomowy Artysta Pop: Katseye
- Najlepszy Album Pop: Sabrina Carpenter – Man's Best Friend
- Najlepszy Piosenka Pop: Huntrix: Ejae, Audrey Nuna and Rei Ami – "Golden"
- Najlepszy Męski Artysta Country: Morgan Wallen
- Najlepsza Damska Artystka Country: Ella Langley
- Najlepszy Duet/Zespół Country: Zac Brown Band
- Przełomowy Artysta Country: Sam Barber
- Najlepszy Album Country: Megan Moroney – Cloud 9
- Najlepsza Piosenka Country: Ella Langley – "Choosin' Texas"
- Najlepszy Męski Artysta Hip-Hop: Kendrick Lamar
- Najlepsza Damska Artystka Hip-Hop: Cardi B
- Przełomowy Artysta Hip-Hop: Monaleo
- Najlepszy Album Hip-Hop: Cardi B – Am I the Drama?
- Najlepsza Piosenka Hip-Hop: Cardi B – "ErrTime"
- Najlepszy Męski Artysta R&B: Bruno Mars
- Najlepsza Damska Artystka R&B: SZA
- Najlepszy Artysta R&B: Leon Thomas
- Najlepszy Album R&B: Bruno Mars – The Romantic
- Najlepsza Piosenka R&B: Bruno Mars – "I Just Might"
- Najlepszy Męski Artysta Latynoski: Bad Bunny
- Najlepsza Damska Artystka Latynoska: Shakira
- Najlepszy Duet/Zespół Latynoski: Fuerza Regida
- Przełomowy Artysta Latynoski: Kapo
- Najlepszy Album Latynoski: Karol G – Tropicoqueta
- Najlepsza Piosenka Latynoska: Bad Bunny – "Nuevayol"
- Najlepszy Artysta Rockowy: Twenty One Pilots
- Najlepszy Artysta Rockowy/Alternatywny: Sombr
- Najlepszy Album Rockowy/Alternatywny: Sombr – I Barely Know Her
- Najlepsza Piosenka Rockowa/Alternatywny: Sombr – "Back to Friends"
- Najlepszy Artysta Muzyki Tanecznej/Elektronicznej: David Guetta
- Najlepsza Ścieżka Dźwiękowa: KPop Demon Hunters
- Najlepszy Męski Artysta K-Pop: BTS
- Najlepsza Damska Artysta K-Pop: Twice
- Najlepszy Artysta Afrobeats: Tyla
- Najlepszy Artysta Americana/Folk: Noah Kahan
Zobacz również: Poruszający hołd dla Stanisława Sojki. Łzy same cisnęły się do oczu