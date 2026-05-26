American Music Awards 2026 rozdane! Wiemy, kto zgarnął najważniejsze nagrody

Aleksandra Kalita
2026-05-26 6:41

W nocy z poniedziałku na wtorek odbyła się 56. ceremonia rozdania American Music Awards. Artystów nominowanych to tych prestiżowych nagród poznaliśmy w połowie kwietnia. Najwięcej nominacji zdobyła Taylor Swift. Wiadomo już, kto wrócił do domu ze statuetką, a kto musiał obejść się smakiem. Oto laureaci!

American Music Awards: Fani mają głos!

American Music Awards to jedna z najważniejszych gal muzycznych w Stanach Zjednoczonych, organizowana od 1974 roku. Nominowanych wybiera się na podstawie wskaźników popularności i komercyjnego sukcesu. Pod uwagę bierze się m.in. sprzedaż płyt, wyniki w streamingu czy emisje radiowe. Z kolei zwycięzcy AMA wybierani są głosami fanów.

Wydarzenie co roku przyciąga największe gwiazdy światowej sceny, a występy na żywo, premiery nowych utworów i spektakularne show często odbijają się szerokim echem w mediach i internecie. Dla wielu wykonawców zdobycie statuetki AMA jest potwierdzeniem ogromnego wsparcia fanów i ważnym momentem w karierze.

Nominowanych w 50 różnych kategoriach poznaliśmy 14 kwietnia. Najwięcej nominacji otrzymała Taylor Swift. Piosenkarka miała szansę na aż osiem statuetek. Tuż za nią znalazła się sensacja muzyki country: Morgan Wallen. Na przynajmniej kilka nagród szanse mieli też Sabrina Carpenter, Bruno Mars, Justin Bieber, Olivia Dean i Lady Gaga. 

American Music Awards 2025: Lista laureatów

56. ceremonia rozdania American Music Awards odbyła się w MGM Grand Garden Arena w Las Vegas w nocy z 26 na 27 maja. Prowadzącą wydarzenia była Queen Latifah, która powróciła do tej roli po 31 latach! 

Oto zwycięzcy American Music Awards 2026:

  • Artysta Roku: BTA
  • Nowy Artysta Roku: Katseye
  • Album Roku: Sabrina Carpenter – Man's Best Friend
  • Piosenka Roku: Huntrix: Ejae, Audrey Nuna and Rei Ami – "Golden"
  • Współpraca Roku: PinkPantheress and Zara Larsson – "Stateside"
  • Piosenka Społecznościowa Roku: Tyla – "Chanel"
  • Najlepsza Trasa Koncertowa: Shakira – Las Mujeres Ya No Lloran World Tour
  • Przełomowa Trasa Koncertowa: Benson Boone – American Heart World Tour
  • Przełomowy Album Roku: Zara Larsson – Midnight Sun
  • Najlepszy Przebój z dawnych lat: Black Eyed Peas – "Rock That Body"
  • Najlepszy Teledysk: Katseye – "Gnarly"
  • Najlepszy Występ Wokalny: Huntrix: Ejae, Audrey Nuna and Rei Ami – "Golden"
  • Najlepszy Piosenka Lata: BTS – "Swim"
  • Najlepszy Męski Artysta Pop: Justin Bieber
  • Najlepsza Damska Artystka Pop: Sabrina Carpenter
  • Przełomowy Artysta Pop: Katseye
  • Najlepszy Album Pop: Sabrina Carpenter – Man's Best Friend
  • Najlepszy Piosenka Pop: Huntrix: Ejae, Audrey Nuna and Rei Ami – "Golden"
  • Najlepszy Męski Artysta Country: Morgan Wallen
  • Najlepsza Damska Artystka Country: Ella Langley
  • Najlepszy Duet/Zespół Country: Zac Brown Band
  • Przełomowy Artysta Country: Sam Barber
  • Najlepszy Album Country: Megan Moroney – Cloud 9
  • Najlepsza Piosenka Country: Ella Langley – "Choosin' Texas"
  • Najlepszy Męski Artysta Hip-Hop: Kendrick Lamar
  • Najlepsza Damska Artystka Hip-Hop: Cardi B
  • Przełomowy Artysta Hip-Hop: Monaleo
  • Najlepszy Album Hip-Hop: Cardi B – Am I the Drama?
  • Najlepsza Piosenka Hip-Hop: Cardi B – "ErrTime"
  • Najlepszy Męski Artysta R&B: Bruno Mars
  • Najlepsza Damska Artystka R&B: SZA
  • Najlepszy Artysta R&B: Leon Thomas
  • Najlepszy Album R&B: Bruno Mars – The Romantic
  • Najlepsza Piosenka R&B: Bruno Mars – "I Just Might"
  • Najlepszy Męski Artysta Latynoski: Bad Bunny
  • Najlepsza Damska Artystka Latynoska: Shakira
  • Najlepszy Duet/Zespół Latynoski: Fuerza Regida
  • Przełomowy Artysta Latynoski: Kapo
  • Najlepszy Album Latynoski: Karol G – Tropicoqueta
  • Najlepsza Piosenka Latynoska: Bad Bunny – "Nuevayol"
  • Najlepszy Artysta Rockowy: Twenty One Pilots
  • Najlepszy Artysta Rockowy/Alternatywny: Sombr
  • Najlepszy Album Rockowy/Alternatywny: Sombr – I Barely Know Her
  • Najlepsza Piosenka Rockowa/Alternatywny: Sombr – "Back to Friends"
  • Najlepszy Artysta Muzyki Tanecznej/Elektronicznej: David Guetta
  • Najlepsza Ścieżka Dźwiękowa: KPop Demon Hunters
  • Najlepszy Męski Artysta K-Pop: BTS
  • Najlepsza Damska Artysta K-Pop: Twice
  • Najlepszy Artysta Afrobeats: Tyla
  • Najlepszy Artysta Americana/Folk: Noah Kahan

American Music Awards 2026
