American Music Awards 2026 rozdane! Wiemy, kto zgarnął najważniejsze nagrody

American Music Awards: Fani mają głos!

American Music Awards to jedna z najważniejszych gal muzycznych w Stanach Zjednoczonych, organizowana od 1974 roku. Nominowanych wybiera się na podstawie wskaźników popularności i komercyjnego sukcesu. Pod uwagę bierze się m.in. sprzedaż płyt, wyniki w streamingu czy emisje radiowe. Z kolei zwycięzcy AMA wybierani są głosami fanów.

Wydarzenie co roku przyciąga największe gwiazdy światowej sceny, a występy na żywo, premiery nowych utworów i spektakularne show często odbijają się szerokim echem w mediach i internecie. Dla wielu wykonawców zdobycie statuetki AMA jest potwierdzeniem ogromnego wsparcia fanów i ważnym momentem w karierze.

Nominowanych w 50 różnych kategoriach poznaliśmy 14 kwietnia. Najwięcej nominacji otrzymała Taylor Swift. Piosenkarka miała szansę na aż osiem statuetek. Tuż za nią znalazła się sensacja muzyki country: Morgan Wallen. Na przynajmniej kilka nagród szanse mieli też Sabrina Carpenter, Bruno Mars, Justin Bieber, Olivia Dean i Lady Gaga.

Zobacz również: Fryderyki 2026 rozdane! Kto dostał statuetkę? Oto pełne wyniki

American Music Awards 2025: Lista laureatów

56. ceremonia rozdania American Music Awards odbyła się w MGM Grand Garden Arena w Las Vegas w nocy z 26 na 27 maja. Prowadzącą wydarzenia była Queen Latifah, która powróciła do tej roli po 31 latach!

Oto zwycięzcy American Music Awards 2026:

Artysta Roku: BTA

Nowy Artysta Roku: Katseye

Album Roku: Sabrina Carpenter – Man's Best Friend

Piosenka Roku: Huntrix: Ejae, Audrey Nuna and Rei Ami – "Golden"

Współpraca Roku: PinkPantheress and Zara Larsson – "Stateside"

Piosenka Społecznościowa Roku: Tyla – "Chanel"

Najlepsza Trasa Koncertowa: Shakira – Las Mujeres Ya No Lloran World Tour

Przełomowa Trasa Koncertowa: Benson Boone – American Heart World Tour

Przełomowy Album Roku: Zara Larsson – Midnight Sun

Najlepszy Przebój z dawnych lat: Black Eyed Peas – "Rock That Body"

Najlepszy Teledysk: Katseye – "Gnarly"

Najlepszy Występ Wokalny: Huntrix: Ejae, Audrey Nuna and Rei Ami – "Golden"

Najlepszy Piosenka Lata: BTS – "Swim"

Najlepszy Męski Artysta Pop: Justin Bieber

Najlepsza Damska Artystka Pop: Sabrina Carpenter

Przełomowy Artysta Pop: Katseye

Najlepszy Album Pop: Sabrina Carpenter – Man's Best Friend

Najlepszy Piosenka Pop: Huntrix: Ejae, Audrey Nuna and Rei Ami – "Golden"

Najlepszy Męski Artysta Country: Morgan Wallen

Najlepsza Damska Artystka Country: Ella Langley

Najlepszy Duet/Zespół Country: Zac Brown Band

Przełomowy Artysta Country: Sam Barber

Najlepszy Album Country: Megan Moroney – Cloud 9

Najlepsza Piosenka Country: Ella Langley – "Choosin' Texas"

Najlepszy Męski Artysta Hip-Hop: Kendrick Lamar

Najlepsza Damska Artystka Hip-Hop: Cardi B

Przełomowy Artysta Hip-Hop: Monaleo

Najlepszy Album Hip-Hop: Cardi B – Am I the Drama?

Najlepsza Piosenka Hip-Hop: Cardi B – "ErrTime"

Najlepszy Męski Artysta R&B: Bruno Mars

Najlepsza Damska Artystka R&B: SZA

Najlepszy Artysta R&B: Leon Thomas

Najlepszy Album R&B: Bruno Mars – The Romantic

Najlepsza Piosenka R&B: Bruno Mars – "I Just Might"

Najlepszy Męski Artysta Latynoski: Bad Bunny

Najlepsza Damska Artystka Latynoska: Shakira

Najlepszy Duet/Zespół Latynoski: Fuerza Regida

Przełomowy Artysta Latynoski: Kapo

Najlepszy Album Latynoski: Karol G – Tropicoqueta

Najlepsza Piosenka Latynoska: Bad Bunny – "Nuevayol"

Najlepszy Artysta Rockowy: Twenty One Pilots

Najlepszy Artysta Rockowy/Alternatywny: Sombr

Najlepszy Album Rockowy/Alternatywny: Sombr – I Barely Know Her

Najlepsza Piosenka Rockowa/Alternatywny: Sombr – "Back to Friends"

Najlepszy Artysta Muzyki Tanecznej/Elektronicznej: David Guetta

Najlepsza Ścieżka Dźwiękowa: KPop Demon Hunters

Najlepszy Męski Artysta K-Pop: BTS

Najlepsza Damska Artysta K-Pop: Twice

Najlepszy Artysta Afrobeats: Tyla

Najlepszy Artysta Americana/Folk: Noah Kahan

Zobacz również: Poruszający hołd dla Stanisława Sojki. Łzy same cisnęły się do oczu

17

Quiz. Największe polskie przeboje lat 90. Jak dobrze pamiętasz te piosenki? Pytanie 1 z 15 Który zespół wykonywał przebój „Długość dźwięku samotności”? Myslovitz Republika Budka Suflera Następne pytanie