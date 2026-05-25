Fryderyki 2026 rozdane! Kto dostał statuetkę? Oto pełne wyniki

Fryderyki 2026 to wielkie święto muzyki
Galę przyznania Fryderyków 2026 zaplanowano na 25 maja w Warszawie. Wydarzenie było transmitowane w telewizyjnej Jedynce. Organizatorzy zapowiadali występy na żywo oraz muzyczne niespodzianki przygotowane specjalnie na tę okazję. Nie zawiedli! Dla wielu artystów to był jeden z najważniejszych wieczorów w branży muzycznej, a dla widzów okazja do podsumowania ostatnich miesięcy na polskiej scenie.
Obok uznanych nazwisk na listach nominowanych do nagród muzycznych pojawili się także młodsi wykonawcy, którzy w ostatnich miesiącach mocno zaznaczyli swoją obecność na rynku. Sporo uwagi poświęcono kategoriom muzyki rozrywkowej i hip-hopowej. Sanah ponownie zdobyła nominacje dzięki projektom realizowanym z innymi artystami, a Quebonafide miał szansę na kolejne wyróżnienie w swojej muzycznej działce. Nie zabrakło także przedstawicieli rocka i metalu.
Fryderyki to moment, w którym cała muzyczna Polska spotyka się w jednym miejscu - niezależnie od gatunku czy pokolenia. To święto twórców, emocji i różnorodnych brzmień, które razem tworzą obraz współczesnej polskiej muzyki - mówi Bogusław Pluta, dyrektor ZPAV.
Za nami trzy gale, podczas których przyznano wyróżnienia w różnych kategoriach. 12 kwietnia nagrodzono wykonawców jazzowych, 24 kwietnia twórców muzyki klasycznej, a 25 maja - rozrywkowej. Ostatnie z wydarzeń poprowadziła Gabi Drzewiecka, a na scenie pojawili się tacy artyści jak Pezet, Coma, Krzysztof Zalewski, Anna Maria Jopek, Kasia Lins, Wiraszko, Daria ze Śląska, Livka, Zalia, Kuba i Kuba, Pszona.
Hołd dla Stanisława Sojki
Anna Maria Jopek wystąpiła ze wspaniałym hołdem dla zmarłego w sierpniu zeszłego roku Stanisława Sojki, prezentując przed publicznością i widzami nowe interpretacje jego utworów. Artysta jest laureatem Złotego Fryderyka w muzyce rozrywkowej i jazzowej.
Fryderyki 2026 - nominowani i wyniki
Artysta Roku:
- wszyscy nominowani z poniższych kategorii rozrywkowych
Fonograficzny Debiut Roku:
- Jacko Bragno
- Kosma Król
- Kuba i Kuba
- pszona
- Sad Smiles
- Zuta
Teledysk Roku:
- Jakub Wójcik, Mateusz Dziekoński - za teledysk do piosenki "Dziwna" do utworu Darii Zawiałow i Artura Rojka
- Jan Cisecki - za teledysk do piosenki "Zanim spadnie deszcz" do utworu Kubana, Mroza i Favsta
- Maciej Aleksander Bierut, Kasia Lins, Karol Łakomiec - za teledysk do piosenki "Śmierć w bikini" w wykonaniu Kasi Lins
- Pat Kustoms, Borys Przybylski - za teledysk do piosenki "Kamień z serca" Bedoesa 2115 i Kubiego Producenta
- Zuzanna Irena Grabowska, Michał Domański, Alan Kępski, Sylwia Księżopolska - za teledysk do piosenki "Eviva l'arte!" Sanah i Krzysztofa Zalewskiego
Album Roku (rock, blues):
- Błażej Król - "Popiół"
- Lady Pank - "LP45"
- Luxtorpeda - "Mój trup jest większy niż twój"
- Waluś Kraksa Kryzys - "Tematy i wariacje"
- Michał Wiraszko - "Tak młodo się nie spotkamy"
Album Roku (muzyka alternatywna):
- Błoto - "Grzyby"
- Hoshi - "HER NAME WAS YUMI"
- Kury - "Uno Lovis Party"
- Michał Fox Król - "City Cluster"
- Variété - "Sieć Indry"
Album Roku (muzyka korzeni):
- Basia Giewont - "Szeptucha"
- Chrust - "Przed Zmierzechem"
- Vavavamuffin - "Fly High-Fi!"
- Warszawskie Combo Taneczne - "Zapamiętam twoje oczy"
- Warszawska Orkiestra Sentymentalna - "Oranżowy świt"
Album Roku (muzyka ilustracyjna):
- Arek Jakubik - "Romeo i Julia żyją"
- Bartek Wąsik - "Pianorizon"
- Daniel Bloom - "Zamach na papieża"
- Jerzy Rogiewicz - "1670 sezon 2"
- Miro Kępiński - "Druga Furioza"
Album Roku (pop):
- Igo - "12"
- Kuba Badach - "Radio Edit"
- Maryla Rodowicz i Goście - "Niech żyje bal"
- Wiktor Dyduła - "Tak, jak tutaj stoję"
- Zalia - "Serce"
Album Roku (pop alternatywny):
- Bokka - "White Room"
- Fisz Emade Tworzywo - "25"
- Kacperczyk - "Wszyscy jesteśmy Kacperczyk"
- Kasia Lins - "Obywatelka K.L."
- Mela Koteluk - "Harmonia"
Album Roku (metal):
- Behemoth - "The Shit Ov God"
- Coma - "Coma Live at Pol'and'Rock Festival"
- Corruption - "Tequila Songs & Desert Winds"
- Hostia - "Razorblade Psalm"
- Turbo - "Za blizny"
Album roku (hip-hop):
- Kuban - "Fugazi"
- Pezet - "Muzyka popularna"
- PRO8L3M - "EX UMBRA AD LIBERTATEM"
- Quebonafide - "Północ/Południe"
- Zdechły Osa - "TRASH TAPE"
Singiel Roku (pop alternatywny/rock):
- Błażej Król - "3 krótkie, 3 długie, 3 krótkie"
- Daria ze Śląska - "A może jeszcze się da"
- Fisz Emade Tworzywo - "Zaniemoc"
- Fukaj i Vito Bambino - "Zabiorę cię tam"
- Kasia Lins - "Śmierć w bikini"
Singiel Roku (hip-hop):
- Bedoes 2115 i Kubi Producent - "Kamień z serca"
- Kacperczyk i Kukon - "Moja wina"
- Kuban, Mrozu, Favst - "Zanim spadnie deszcz"
- O.S.T.R. - "Sam"
- Quebonafide i Sobel - "NORADRENALINA"
Singiel Roku (pop):
- Daria Zawiałow i Artur Rojek - "Dziwna"
- Kuba Badach - "Układ otwarty"
- Kuban, Faust i Zalia - "Kyoto"
- Natalia Przybysz - "Ramen"
- Sanah i Krzysztof Zalewski - "Eviva l'arte!"
