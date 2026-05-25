Fryderyki 2026 rozdane! Kto dostał statuetkę? Oto pełne wyniki

Fryderyki 2026 to wielkie święto muzyki

Galę przyznania Fryderyków 2026 zaplanowano na 25 maja w Warszawie. Wydarzenie było transmitowane w telewizyjnej Jedynce. Organizatorzy zapowiadali występy na żywo oraz muzyczne niespodzianki przygotowane specjalnie na tę okazję. Nie zawiedli! Dla wielu artystów to był jeden z najważniejszych wieczorów w branży muzycznej, a dla widzów okazja do podsumowania ostatnich miesięcy na polskiej scenie.

Obok uznanych nazwisk na listach nominowanych do nagród muzycznych pojawili się także młodsi wykonawcy, którzy w ostatnich miesiącach mocno zaznaczyli swoją obecność na rynku. Sporo uwagi poświęcono kategoriom muzyki rozrywkowej i hip-hopowej. Sanah ponownie zdobyła nominacje dzięki projektom realizowanym z innymi artystami, a Quebonafide miał szansę na kolejne wyróżnienie w swojej muzycznej działce. Nie zabrakło także przedstawicieli rocka i metalu.

Fryderyki to moment, w którym cała muzyczna Polska spotyka się w jednym miejscu - niezależnie od gatunku czy pokolenia. To święto twórców, emocji i różnorodnych brzmień, które razem tworzą obraz współczesnej polskiej muzyki - mówi Bogusław Pluta, dyrektor ZPAV.

Za nami trzy gale, podczas których przyznano wyróżnienia w różnych kategoriach. 12 kwietnia nagrodzono wykonawców jazzowych, 24 kwietnia twórców muzyki klasycznej, a 25 maja - rozrywkowej. Ostatnie z wydarzeń poprowadziła Gabi Drzewiecka, a na scenie pojawili się tacy artyści jak Pezet, Coma, Krzysztof Zalewski, Anna Maria Jopek, Kasia Lins, Wiraszko, Daria ze Śląska, Livka, Zalia, Kuba i Kuba, Pszona.

Hołd dla Stanisława Sojki

Anna Maria Jopek wystąpiła ze wspaniałym hołdem dla zmarłego w sierpniu zeszłego roku Stanisława Sojki, prezentując przed publicznością i widzami nowe interpretacje jego utworów. Artysta jest laureatem Złotego Fryderyka w muzyce rozrywkowej i jazzowej.

Fryderyki 2026 - nominowani i wyniki

Artysta Roku:

wszyscy nominowani z poniższych kategorii rozrywkowych

Fonograficzny Debiut Roku:

Jacko Bragno

Kosma Król

Kuba i Kuba

pszona

Sad Smiles

Zuta

Teledysk Roku:

Jakub Wójcik, Mateusz Dziekoński - za teledysk do piosenki "Dziwna" do utworu Darii Zawiałow i Artura Rojka

Jan Cisecki - za teledysk do piosenki "Zanim spadnie deszcz" do utworu Kubana, Mroza i Favsta

Maciej Aleksander Bierut, Kasia Lins, Karol Łakomiec - za teledysk do piosenki "Śmierć w bikini" w wykonaniu Kasi Lins

Pat Kustoms, Borys Przybylski - za teledysk do piosenki "Kamień z serca" Bedoesa 2115 i Kubiego Producenta

Zuzanna Irena Grabowska, Michał Domański, Alan Kępski, Sylwia Księżopolska - za teledysk do piosenki "Eviva l'arte!" Sanah i Krzysztofa Zalewskiego

Album Roku (rock, blues):

Błażej Król - "Popiół"

Lady Pank - "LP45"

Luxtorpeda - "Mój trup jest większy niż twój"

Waluś Kraksa Kryzys - "Tematy i wariacje"

Michał Wiraszko - "Tak młodo się nie spotkamy"

Album Roku (muzyka alternatywna):

Błoto - "Grzyby"

Hoshi - "HER NAME WAS YUMI"

Kury - "Uno Lovis Party"

Michał Fox Król - "City Cluster"

Variété - "Sieć Indry"

Album Roku (muzyka korzeni):

Basia Giewont - "Szeptucha"

Chrust - "Przed Zmierzechem"

Vavavamuffin - "Fly High-Fi!"

Warszawskie Combo Taneczne - "Zapamiętam twoje oczy"

Warszawska Orkiestra Sentymentalna - "Oranżowy świt"

Album Roku (muzyka ilustracyjna):

Arek Jakubik - "Romeo i Julia żyją"

Bartek Wąsik - "Pianorizon"

Daniel Bloom - "Zamach na papieża"

Jerzy Rogiewicz - "1670 sezon 2"

Miro Kępiński - "Druga Furioza"

Album Roku (pop):

Igo - "12"

Kuba Badach - "Radio Edit"

Maryla Rodowicz i Goście - "Niech żyje bal"

Wiktor Dyduła - "Tak, jak tutaj stoję"

Zalia - "Serce"

Album Roku (pop alternatywny):

Bokka - "White Room"

Fisz Emade Tworzywo - "25"

Kacperczyk - "Wszyscy jesteśmy Kacperczyk"

Kasia Lins - "Obywatelka K.L."

Mela Koteluk - "Harmonia"

Album Roku (metal):

Behemoth - "The Shit Ov God"

Coma - "Coma Live at Pol'and'Rock Festival"

Corruption - "Tequila Songs & Desert Winds"

Hostia - "Razorblade Psalm"

Turbo - "Za blizny"

Album roku (hip-hop):

Kuban - "Fugazi"

Pezet - "Muzyka popularna"

PRO8L3M - "EX UMBRA AD LIBERTATEM"

Quebonafide - "Północ/Południe"

Zdechły Osa - "TRASH TAPE"

Singiel Roku (pop alternatywny/rock):

Błażej Król - "3 krótkie, 3 długie, 3 krótkie"

Daria ze Śląska - "A może jeszcze się da"

Fisz Emade Tworzywo - "Zaniemoc"

Fukaj i Vito Bambino - "Zabiorę cię tam"

Kasia Lins - "Śmierć w bikini"

Singiel Roku (hip-hop):

Bedoes 2115 i Kubi Producent - "Kamień z serca"

Kacperczyk i Kukon - "Moja wina"

Kuban, Mrozu, Favst - "Zanim spadnie deszcz"

O.S.T.R. - "Sam"

Quebonafide i Sobel - "NORADRENALINA"

Singiel Roku (pop):

Daria Zawiałow i Artur Rojek - "Dziwna"

Kuba Badach - "Układ otwarty"

Kuban, Faust i Zalia - "Kyoto"

Natalia Przybysz - "Ramen"

Sanah i Krzysztof Zalewski - "Eviva l'arte!"

