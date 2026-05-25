Fryderyki 2026 rozdane! Kto dostał statuetkę? Oto pełne wyniki

Aga Kwiatkowska
Aga Kwiatkowska
2026-05-25 22:02

Fryderyki ponownie zgromadziły największe gwiazdy polskiej sceny muzycznej! Tegoroczna gala budziła duże zainteresowanie zarówno wśród artystów, jak i fanów, a lista nominowanych pokazała, jak różnorodna jest dziś rodzima muzyka. Wśród wyróżnionych znaleźli się m.in. Sanah, Quebonafide, Daria Zawiałow, Sobel, Lady Pank, Behemoth oraz Maryla Rodowicz. Kto zgarnął statuetki podczas gali rozdania Fryderyków 2026? Mamy wyniki!

Artykuł aktualizowany

Fryderyki 2026 to wielkie święto muzyki

Galę przyznania Fryderyków 2026 zaplanowano na 25 maja w Warszawie. Wydarzenie było transmitowane w telewizyjnej Jedynce. Organizatorzy zapowiadali występy na żywo oraz muzyczne niespodzianki przygotowane specjalnie na tę okazję. Nie zawiedli! Dla wielu artystów to był jeden z najważniejszych wieczorów w branży muzycznej, a dla widzów okazja do podsumowania ostatnich miesięcy na polskiej scenie.

Obok uznanych nazwisk na listach nominowanych do nagród muzycznych pojawili się także młodsi wykonawcy, którzy w ostatnich miesiącach mocno zaznaczyli swoją obecność na rynku. Sporo uwagi poświęcono kategoriom muzyki rozrywkowej i hip-hopowej. Sanah ponownie zdobyła nominacje dzięki projektom realizowanym z innymi artystami, a Quebonafide miał szansę na kolejne wyróżnienie w swojej muzycznej działce. Nie zabrakło także przedstawicieli rocka i metalu.

Zobacz także: Fryderyki 2026 doceniły uczestników preselekcji do Eurowizji. Ci artyści dostali nominacje

Fryderyki to moment, w którym cała muzyczna Polska spotyka się w jednym miejscu - niezależnie od gatunku czy pokolenia. To święto twórców, emocji i różnorodnych brzmień, które razem tworzą obraz współczesnej polskiej muzyki - mówi Bogusław Pluta, dyrektor ZPAV.

Za nami trzy gale, podczas których przyznano wyróżnienia w różnych kategoriach. 12 kwietnia nagrodzono wykonawców jazzowych, 24 kwietnia twórców muzyki klasycznej, a 25 maja - rozrywkowej. Ostatnie z wydarzeń poprowadziła Gabi Drzewiecka, a na scenie pojawili się tacy artyści jak Pezet, Coma, Krzysztof Zalewski, Anna Maria Jopek, Kasia Lins, Wiraszko, Daria ze Śląska, Livka, Zalia, Kuba i Kuba, Pszona.

Zobacz także: Fryderyki 2026. Gwiazdy nie zawiodły. Oni pojawili się na czerwonym dywanie! Nie tylko muzycy - Kwaśniewska, Trzaskowski, Drzewiecka

Hołd dla Stanisława Sojki

Anna Maria Jopek wystąpiła ze wspaniałym hołdem dla zmarłego w sierpniu zeszłego roku Stanisława Sojki, prezentując przed publicznością i widzami nowe interpretacje jego utworów. Artysta jest laureatem Złotego Fryderyka w muzyce rozrywkowej i jazzowej.

Zobacz także: Poruszające słowa Justyny Steczkowskiej o Sojce. Tak go zapamiętała z Opola

Fryderyki 2026 - nominowani i wyniki

Artysta Roku:

  • wszyscy nominowani z poniższych kategorii rozrywkowych

Fonograficzny Debiut Roku:

  • Jacko Bragno
  • Kosma Król
  • Kuba i Kuba
  • pszona
  • Sad Smiles
  • Zuta

Teledysk Roku:

  • Jakub Wójcik, Mateusz Dziekoński - za teledysk do piosenki "Dziwna" do utworu Darii Zawiałow i Artura Rojka
  • Jan Cisecki - za teledysk do piosenki "Zanim spadnie deszcz" do utworu Kubana, Mroza i Favsta
  • Maciej Aleksander Bierut, Kasia Lins, Karol Łakomiec - za teledysk do piosenki "Śmierć w bikini" w wykonaniu Kasi Lins
  • Pat Kustoms, Borys Przybylski - za teledysk do piosenki "Kamień z serca" Bedoesa 2115 i Kubiego Producenta
  • Zuzanna Irena Grabowska, Michał Domański, Alan Kępski, Sylwia Księżopolska - za teledysk do piosenki "Eviva l'arte!" Sanah i Krzysztofa Zalewskiego

Album Roku (rock, blues):

  • Błażej Król - "Popiół"
  • Lady Pank - "LP45"
  • Luxtorpeda - "Mój trup jest większy niż twój"
  • Waluś Kraksa Kryzys - "Tematy i wariacje"
  • Michał Wiraszko - "Tak młodo się nie spotkamy"

Album Roku (muzyka alternatywna):

  • Błoto - "Grzyby"
  • Hoshi - "HER NAME WAS YUMI"
  • Kury - "Uno Lovis Party"
  • Michał Fox Król - "City Cluster"
  • Variété - "Sieć Indry"

Album Roku (muzyka korzeni):

  • Basia Giewont - "Szeptucha"
  • Chrust - "Przed Zmierzechem"
  • Vavavamuffin - "Fly High-Fi!"
  • Warszawskie Combo Taneczne - "Zapamiętam twoje oczy"
  • Warszawska Orkiestra Sentymentalna - "Oranżowy świt"

Album Roku (muzyka ilustracyjna):

  • Arek Jakubik - "Romeo i Julia żyją"
  • Bartek Wąsik - "Pianorizon"
  • Daniel Bloom - "Zamach na papieża"
  • Jerzy Rogiewicz - "1670 sezon 2"
  • Miro Kępiński - "Druga Furioza"

Album Roku (pop):

  • Igo - "12"
  • Kuba Badach - "Radio Edit"
  • Maryla Rodowicz i Goście - "Niech żyje bal"
  • Wiktor Dyduła - "Tak, jak tutaj stoję"
  • Zalia - "Serce"

Album Roku (pop alternatywny):

  • Bokka - "White Room"
  • Fisz Emade Tworzywo - "25"
  • Kacperczyk - "Wszyscy jesteśmy Kacperczyk"
  • Kasia Lins - "Obywatelka K.L."
  • Mela Koteluk - "Harmonia"

Album Roku (metal):

  • Behemoth - "The Shit Ov God"
  • Coma - "Coma Live at Pol'and'Rock Festival"
  • Corruption - "Tequila Songs & Desert Winds"
  • Hostia - "Razorblade Psalm"
  • Turbo - "Za blizny"

Album roku (hip-hop):

  • Kuban - "Fugazi"
  • Pezet - "Muzyka popularna"
  • PRO8L3M - "EX UMBRA AD LIBERTATEM"
  • Quebonafide - "Północ/Południe"
  • Zdechły Osa - "TRASH TAPE"

Singiel Roku (pop alternatywny/rock):

  • Błażej Król - "3 krótkie, 3 długie, 3 krótkie"
  • Daria ze Śląska - "A może jeszcze się da"
  • Fisz Emade Tworzywo - "Zaniemoc"
  • Fukaj i Vito Bambino - "Zabiorę cię tam"
  • Kasia Lins - "Śmierć w bikini"

Singiel Roku (hip-hop):

  • Bedoes 2115 i Kubi Producent - "Kamień z serca"
  • Kacperczyk i Kukon - "Moja wina"
  • Kuban, Mrozu, Favst - "Zanim spadnie deszcz"
  • O.S.T.R. - "Sam"
  • Quebonafide i Sobel - "NORADRENALINA"

Singiel Roku (pop):

  • Daria Zawiałow i Artur Rojek - "Dziwna"
  • Kuba Badach - "Układ otwarty"
  • Kuban, Faust i Zalia - "Kyoto"
  • Natalia Przybysz - "Ramen"
  • Sanah i Krzysztof Zalewski - "Eviva l'arte!"

Zobacz także: Poruszający hołd dla Stanisława Sojki. Łzy same cisnęły się do oczu

Zobacz więcej zdjęć. Alicja Szemplińska już w Polsce! Po władczej diwie z Eurowizji nie ma śladu. Nagrała filmik dla fanów

SE_Narożna gorzko podsumowała Fryderyki. Disco polo nie ma tam swojej kategorii!
Alicja Szemplińska
Galeria zdjęć 35
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

Fryderyki 2026
FRYDERYK