Fryderyki 2026. Gwiazdy nie zawiodły. Oni pojawili się na czerwonym dywanie! Nie tylko muzycy - Kwaśniewska, Trzaskowski, Drzewiecka

Aga Kwiatkowska
2026-05-25 21:04

25 maja to dzień wyjątkowy dla wielu artystów. Właśnie wtedy zaplanowano rozdanie nagród Fryderyki 2026. Na czerwonym dywanie tuż przed wydarzeniem zaroiło się od gwiazd, a kolejne pokazały się na scenie - albo jako wykonawcy, albo nagrodzeni, a także jako osoby, które wręczały statuetki oraz prowadziły galę. W roli gospodyni świetnie spisała się Gabi Drzewiecka, która wyglądała wspaniale! Zobaczcie zdjęcia.

Fryderyki 2026 - uroczysta gala

Fryderyki 2026 ponownie przyciągnęły uwagę całej branży muzycznej. Tegoroczna warszawska gala zgromadziła największe gwiazdy polskiej sceny. Na czerwonym dywanie pojawili się zarówno doświadczeni artyści, jak i przedstawiciele młodszego pokolenia, którzy w ostatnim czasie mocno zaznaczyli swoją obecność na rynku muzycznym.

Wśród nominowanych znaleźli się m.in. Sanah, Quebonafide, Daria Zawiałow, Lady Pank, Behemoth, Sobel i Maryla Rodowicz. Akademia Fonograficzna postawiła w tym roku na dużą różnorodność gatunkową - od popu i hip-hopu po rock oraz metal. Duże emocje wzbudziły zwłaszcza kategorie dotyczące albumów i singli roku. Wielu fanów zwracało uwagę na mocną reprezentację artystów młodego pokolenia, którzy coraz śmielej konkurują z największymi nazwiskami polskiej muzyki.

Podczas wydarzenia nie zabrakło występów na żywo i widowiskowych muzycznych show przygotowanych specjalnie na tę okazję. Organizatorzy postawili na rozbudowaną oprawę sceniczną oraz transmisję telewizyjną w TVP1, dzięki której galę mogli śledzić widzowie w całej Polsce. 

Fryderyki 2026 - gwiazdy na czerwonym dywanie. Nie tylko muzycy!

Na czerwonym dywanie pokazało się mnóstwo znanych osób - nie tylko tych znanych ze sceny muzycznej. Czesław Mozil wyglądał szalenie elegancko w niebieskim wdzianku i w... rękawiczkach, Jan Borysewicz pokazał się w kapeluszu i białej koszuli, Ralph Kaminski postawił na codzienny strój - dżinsy i skórzaną kurtkę, Wiktor Dyduła połączył zieloną koszulę z chustą.

Na wydarzeniu nie zabrakło też Rafała Bryndala w czerni, Piotra Zelta w szykownym wydaniu i z partnerką w koronkach u boku, Aleksandry Kwaśniewskiej w eleganckim zestawie z kamizelką oraz Rafała Trzaskowskiego w klasycznym garniturze. Uwagę przyciągała również Gabi Drzewiecka, która prowadziła galę w jasnoróżowej, błyszczącej kreacji. ZOBACZCIE zdjęcia!

