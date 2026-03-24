Gwiazdy okradzione z nominacji do Fryderyków 2026. Zabrakło dużych nazwisk

Dawid Podsiadło i Kaśka Sochacka zignorowani

Największym echem wśród nominacji do Fryderyków 2026 odbija się brak dwóch potężnych nazwisk. Dawid Podsiadło dotychczas regularnie zdobywał uznanie, a Kaśka Sochacka w ubiegłym roku triumfowała, zgarniając serię statuetek. Tymczasem ich wspólny projekt, minialbum „Tylko haj”, który okazał się jednym z największych bestsellerów 2025 roku, nie przyniósł im ani jednej szansy na nagrodę. Wydawnictwo zostało pominięte w kategorii Album roku (pop), a żaden z promujących go utworów nie powalczy o tytuł singla roku.

Sylwia Grzeszczak: Zawsze zostawałam sama

sanah bez szans na statuetkę za album

Mimo obecności w zestawieniu nominowanych, sanah ma powody do niezadowolenia. Akademia doceniła jej osiągnięcia singlowe, ignorując jednak świetnie sprzedający się krążek „Dwoje ludzieńków”. Ten komercyjny hit z 2025 roku nie uzyskał nominacji ani jako Album roku (pop alternatywny), ani w kategorii Album roku (muzyka poetycka).

Mata i Bambi bez nominacji w rapie

Spore rozczarowanie przeżyli również miłośnicy hip-hopu. Mata, czołowa postać polskiej sceny rapowej, przygotowujący się do koncertu na PGE Narodowym, nie znalazł uznania w oczach jury. Jego najnowsza płyta „2039: Złote Piaski” nie powalczy o statuetkę w swojej kategorii. Podobny los spotkał Bambi. Choć artystka dumnie dzierży tytuł najpopularniejszej polskiej raperki, jej album „Trap or die” nie zdołał przekonać osób przyznających nominacje.

Julia Wieniawa i Sylwia Grzeszczak pominięte w kategoriach popowych

Zestawienie popowych nominacji ponownie spotkało się z krytyką ze strony fanów zarzucających akademii oderwanie od rynkowych realiów. Głośny i świetnie przyjęty w 2025 roku album „Światłocienie” Julii Wieniawy, który wygenerował szereg przebojów i zanotował znakomite wyniki sprzedaży, nie przyniósł wokalistce wyróżnienia. Fryderyki po raz kolejny obeszły się też bez Sylwii Grzeszczak – jej głośny utwór „Słowa na K” nie znalazł się wśród kandydatów do nagrody za najlepszy singiel.

Daniel Godson i zwycięzcy "Must be the music" bez debiutanckich nominacji

Zaskakująco ukształtowała się również kategoria Fonograficzny debiut roku. Wśród nominowanych próżno szukać Daniela Godsona, zwycięzcy opolskich Debiutów oraz laureata konkursu młodych talentów podczas festiwalu ZORZA organizowanego przez Dawida Podsiadło. Eksperci i fani liczyli także na wyróżnienie formacji Alien x Majtis. Triumfatorzy programu „Must be the music” również musieli pogodzić się z brakiem nominacji w zestawieniu.