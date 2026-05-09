Prowadzący Eurowizji 2026 ma polsko brzmiące nazwisko. Kim jest Michael Ostrowski?

Kim jest Michael Ostrowski, prowadzący Eurowizji 2026?

Urodzony w austriackim Leoben Michael Ostrowski to rozpoznawalny prezenter telewizyjny, a także popularny aktor filmowy. Jego domeną są przede wszystkim role komediowe, jednak z powodzeniem sprawdza się również po drugiej stronie kamery jako scenarzysta i reżyser. Na swoim koncie ma ponadto występy w licznych produkcjach serialowych. Przełomowym momentem w jego karierze okazał się rok 2004 i udział w produkcji „Nacktschnecken”, która błyskawicznie zyskała status jednego z najbardziej docenianych austriackich obrazów tamtego okresu. Obecnie należy do grona najbardziej pożądanych artystów w swojej ojczyźnie. Doskonale radzi sobie w roli konferansjera, prowadząc prestiżowe gale, takie jak Amadeus Awards czy Nagroda Teatralna Nestroya. Za poprowadzenie jubileuszowego formatu „100 Years of Radio” został uhonorowany statuetką Romy, czyli prestiżową austriacką nagrodą telewizyjną.

Czy Michael Ostrowski z Eurowizji ma polskie korzenie?

Z powodu charakterystycznego nazwiska fani Konkursu Piosenki Eurowizji z Polski z pewnością zaczną zastanawiać się nad rodowodem prezentera. Choć personalia mogą sugerować powiązania z naszym krajem, oficjalnie brakuje jakichkolwiek informacji na temat jego polskich przodków. Co ciekawe, prawdziwe nazwisko gwiazdora brzmi Michael Stockinger. Wersja „Ostrowski” to wyłącznie wykreowany na potrzeby show-biznesu pseudonim artystyczny. Artysta zdecydował się na taką zmianę z bardzo praktycznego powodu – na austriackim rynku funkcjonował już bowiem inny popularny aktor nazywający się Michael Stockinger.

Eurowizja 2026: data i miejsce 70. konkursu w Wiedniu

Jubileuszowa, 70. odsłona Konkursu Piosenki Eurowizji zawita do wiedeńskiego obiektu Wiener Stadthalle. Zmagania półfinałowe zaplanowano na 12 i 14 maja 2026 roku, natomiast wielki triumfator zostanie wyłoniony podczas finałowego koncertu 16 maja 2026 roku. Prawo do organizacji wydarzenia przypadło Austrii dzięki zeszłorocznemu zwycięstwu artystki JJ, która podbiła serca widzów utworem „Wasted Love”. Będzie to jednocześnie najbardziej kameralna edycja muzycznego widowiska od 2003 roku. Na austriackiej scenie zaprezentują się delegacje zaledwie 35 państw. Mniejsza frekwencja to wynik decyzji pięciu krajów, które zrezygnowały z udziału, bojkotując w ten sposób obecność Izraela w stawce konkursowej.