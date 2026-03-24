Fryderyki 2026: nominowani w muzyce rozrywkowej. Sanah, Quebonafide, Behemoth i Lady Pank w grze

Znamy nominowanych do Fryderyków 2026 w kategoriach muzyki rozrywkowej.

w kategoriach muzyki rozrywkowej. Na liście są zarówno wielkie gwiazdy, jak Sanah, Lady Pank, Behemoth i Quebonafide, jak i artyści młodszego pokolenia.

Tegoroczne nominacje pokazują, że walka o statuetki będzie wyjątkowo wyrównana i pełna mocnych nazwisk.

Fryderyki 2026 w części poświęconej muzyce rozrywkowej zapowiadają się na jedną z ciekawszych odsłon ostatnich lat. Tegoroczna lista nominowanych jest szeroka, a przy tym bardzo wyrazista – obok legend polskiej sceny pojawiają się artyści młodszego pokolenia, którzy coraz śmielej wchodzą do głównego nurtu.

W kategorii Album Roku (rock, blues) o statuetkę powalczą Błażej Król za "Popiół", Lady Pank za "LP45", Luxtorpeda z płytą "Mój trup jest większy niż twój", Waluś Kraksa Kryzys z albumem "Tematy i wariacje" oraz Michał Wiraszko z wydawnictwem "Tak młodo się nie spotkamy". Już ten zestaw pokazuje, że konkurencja będzie wyjątkowo zacięta – od uznanych nazw po artystów mocno kojarzonych z bardziej bezkompromisowym brzmieniem.

Nie mniej interesująco wygląda kategoria Album Roku (muzyka alternatywna). Nominacje trafiły do Błota za "Grzyby", Hoshi za "HER NAME WAS YUMI", Kur za "Uno Lovis Party", Michała Foxa Króla za "City Cluster" i Variété za "Sieć Indry". To właśnie w tej części zestawienia widać, jak szeroko organizatorzy patrzą dziś na scenę alternatywną – od projektów eksperymentalnych po artystów z mocno ugruntowaną pozycją.

Sanah i Quebonafide w centrum uwagi

Wśród nominowanych nie zabrakło też nazwisk, które od miesięcy rozpalają emocje fanów. Sanah znalazła się w gronie nominowanych za singiel "Eviva l’arte!", nagrany z Krzysztofem Zalewskim. Utwór ma szansę na statuetkę w kategorii Singiel Roku (pop), a sam teledysk do tej piosenki również został zauważony przez Akademię. To kolejny dowód na to, że artystka wciąż utrzymuje niezwykle mocną pozycję na rynku.

Duże zainteresowanie budzi też obecność Quebonafide. Raper otrzymał nominację w kategorii Album Roku (hip-hop) za "Północ/Południe", a dodatkowo znalazł się wśród nominowanych do Singla Roku (hip-hop) za "NORADRENALINĘ" nagraną z Soblem. W świecie rapu mocną reprezentację mają też Kuban, Pezet, PRO8L3M, Zdechły Osa i O.S.T.R., co pokazuje, że hip-hop pozostaje jednym z najmocniejszych filarów tegorocznych Fryderyków.

W kategorii Singiel Roku (pop) obok Sanah znaleźli się także Daria Zawiałow i Artur Rojek z utworem "Dziwna", Kuba Badach z piosenką "Układ otwarty", Kuban, Favst i Zalia z numerem "Kyoto" oraz Natalia Przybysz z "Ramen". To zestawienie łączy wielkie nazwiska z artystami, którzy potrafią nadawać popowi bardziej autorski i świeży charakter.

Behemoth, Lady Pank i mocne gitarowe rozdanie

Spore emocje wzbudza również kategoria Album Roku (metal). Nominacje zdobyli Behemoth za "The Shit Ov God", Coma za "Coma Live at Pol'and'Rock Festival", Corruption za "Tequila Songs & Desert Winds", Hostia za "Razorblade Psalm" i Turbo za "Za blizny". Sama obecność tych wykonawców pokazuje, że gitarowe granie wciąż ma się świetnie, a metal nie schodzi na margines nawet w tak szerokim, mainstreamowym zestawieniu.

W popie o Fryderyka powalczą Igo, Kuba Badach, Maryla Rodowicz i Goście, Wiktor Dyduła oraz Zalia. W kategorii pop alternatywny nominowano z kolei Bokkę, Fisz Emade Tworzywo, Kacperczyk, Kasię Lins i Melę Koteluk. Widać więc wyraźnie, że Akademia doceniła zarówno klasyczne, radiowe brzmienia, jak i artystów poruszających się na styku popu i bardziej ambitnej wrażliwości.

Ciekawie zapowiada się też walka o tytuł Fonograficznego Debiutu Roku. W tym gronie znaleźli się Jacko Bragno, Kosma Król, Kuba i Kuba, pszona, Sad Smiles oraz Zuta. To właśnie ta kategoria co roku budzi szczególne zainteresowanie, bo często pokazuje, kto za chwilę może najmocniej namieszać na polskiej scenie.

Osobną uwagę zwraca także kategoria Teledysk Roku. Nominowane produkcje związane są z utworami Darii Zawiałow i Artura Rojka, Kubana, Mroza i Favsta, Kasi Lins, Bedoesa 2115 i Kubiego Producenta oraz Sanah i Krzysztofa Zalewskiego. To pokazuje, że dziś o sukcesie piosenki coraz częściej decyduje nie tylko sam numer, ale też jego mocna, dopracowana oprawa wizualna.

Jedno jest pewne – Fryderyki 2026 zapowiadają starcie naprawdę dużych nazwisk. Sanah, Quebonafide, Behemoth, Lady Pank, Kasia Lins, Kuban czy Daria Zawiałow to tylko część artystów, którzy w tym roku powalczą o statuetki. A ponieważ lista jest wyjątkowo różnorodna, finał gali może przynieść kilka naprawdę głośnych niespodzianek.

