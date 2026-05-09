Gwiazdy disco polo zarabiają miliony. "Super Express" poznał dokładne stawki za koncert

Wakacje najlepszym okresem zarobkowym dla gwiazd

Większość gwiazd disco polo potrafi grać nawet kilkadziesiąt koncertów miesięcznie. Tym bardziej w sezonie letnim, kiedy nie brakuje dużych wydarzeń muzycznych, czy mniejszych festiwali, które odbywają się na polach lub małych skwerach, łącząc muzykę z bliskością natury. Gwiazdy od wiosny do jesieni przygotowują swoje trasy koncertowe często z nowymi utworami, które stają się hitem lata. Mało kto jednak zdaje sobie sprawę z tego, jak ogromne pieniądze zespoły zgarniają w tym kresie. "Super Express" postanowił sprawdzić i ujawnić konkretne stawki.

Skolim i Zenon Martyniuk zarabiają najwięcej. Stawka za koncert szokuje

Niekwestionowanym królem jest Skolim (29 l.). Gwiazdor zarabia za jeden występ 75 000 złotych i jak zdradził "Super Expressowi" zamierza zagrać w tym roku 503 koncerty, co oznacza, że na jego konto wpłynie 37 milionów. Cały czas na szczycie listy plasuje się również Zenon Martyniuk (56 l.), który życzy sobie między 45 000, a 50 000 zł. Zespół Boys na czele z Marcinem Millerem (55 l.) zgarnia nieco mniej, a dokładnie między 40 000, a 45 000 zł. Następnie równie nie mało zarabiają "Piękni i Młodzi" z Magdaleną Narożną (37 l.). Ich występ wyceniają na 35 000 zł, a na konto Bayer Full wpływa 30 000 zł. Jak na razie nie wszystkie koncerty gwiazd zostały ogłoszone, ale jedno jest pewne, będzie ich kilkadziesiąt jak nie kilkaset, co jest równoznaczne z milionami na ich koncie.

Skolim ZARABIA FORTUNĘ na koncertach