Iwona Pavlović zdradza sekrety z młodości. To lubiła robić w czasach szkolnych!

Iwona Pavlović bez wątpienia należy do grona najpopularniejszych i najbardziej charakterystycznych postaci polskiego show-biznesu. Widzowie od lat podziwiają jej wizerunek charyzmatycznej ekspertki w formacie "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami". To tam jurorka bezlitośnie obnaża braki techniczne występujących celebrytów, ale równocześnie docenia ich ciężką pracę na sali treningowej. Niedawno słynna tancerka postanowiła nieco zaskoczyć swoich fanów i opowiedziała o czasach swojej młodości.

Iwona Pavlović i jej lata w Olsztynie. Uprawiała zaskakujący sport

Popularna jurorka telewizyjna przyszła na świat w 1962 roku właśnie w Olsztynie. Zanim stała się niekwestionowaną ikoną tańca, ukończyła technikum ekonomiczne, a następnie zgłębiała na studiach tajniki bibliotekoznawstwa. Swoją prawdziwą pasję do parkietu odkryła dopiero jako nastolatka, jednak próbowała także sił w innych dyscyplinach. W jednym z odcinków śniadaniówki "halo tu polsat" Iwona Pavlović oprowadziła kamery po swoim rodzinnym mieście. Zdradziła przy okazji, że jako młoda dziewczyna uwielbiała pływać w warmińskich jeziorach oraz z powodzeniem trenowała piłkę ręczną.

"Jesteśmy nad jeziorem Ukiel, gdzie jako młoda dziewczyna po szkole biegałam tutaj i kąpałam się na tych plażach. [...] Tutaj zaczęłam tańczyć, tutaj grałam w piłkę ręczną, tutaj zdobywałam sukcesy" - powiedziała.

"Tutaj mam prawie całą swoją rodzinę, przyjaciółkę i cudownych znajomych. I chyba z nimi najlepiej się czuję. I dlatego kocham to miasto" - skwitowała.

Wojciech Oświęcimski szczerze o żonie. Jaka naprawdę jest jurorka Tańca z Gwiazdami?

W telewizyjnym reportażu z Olsztyna nie zabrakło również wypowiedzi męża słynnej tancerki. Wojciech Oświęcimski, który na co dzień jej największym wsparciem Iwony Pavlović, przedstawił zupełnie inne oblicze gwiazdy. Mężczyzna stanowczo podkreślił, że styl bycia jego żony w życiu prywatnym różni się od surowego wizerunku znanego nam z telewizji.

"Dlaczego się zakochałem w Iwonie? Jest to dla mnie mega wartościowa osoba. Jako człowiek - pełna empatii, bardzo różna od tego, jaki ma wizerunek. Chciałbym, żeby wszyscy moi znajomi, którzy mają współmałżonków, żeby mieli w swoich ukochanych takiego przyjaciela, jak ja mam" - wyznał.

