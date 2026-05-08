Gwiazda broni słów, że jedzenie mięsa jest złe. Weganką została w podstawówce

Kamil Polewski
2026-05-08 21:15

Amerykańska supergwiazda Billie Eilish od lat z pasją i bezkompromisowo broni weganizmu. Artystka, która przeszła na dietę roślinną w wieku zaledwie 12 lat, nie boi się głośno wyrażać swoich przekonań, podkreślając etyczne aspekty wyboru stylu życia wolnego od produktów odzwierzęcych. Po ostatniej ostrej wypowiedzi postanowiła obronić swoje słowa.

Autor: Dfree/ Shutterstock

Decyzja o przejściu na weganizm w tak młodym wieku nie była dla Billie Eilish chwilową modą, lecz głęboko przemyślanym wyborem, który trwa do dziś. Jedna z najpopularniejszych amerykańskich piosenkarek otwarcie, wprost mówi o swoich przekonaniach. Po ostatnim stwierdzeniu, że "jedzenie mięsa jest złe", postanowiła zareagować na krytykę i ponownie się wypowiedzieć.

Billie Eilish rozpętała burzę słowami o jedzeniu mięsa

Kontrowersyjna wypowiedź padła w wywiadzie dla magazynu "Elle". Billie Eilish, która właśnie ogłosiła, że jest w połowie prac nad kolejnym albumem studyjnym, obwieściła, że niemożliwe jest kochanie zwierząt i jedzenie mięsa jednocześnie.

"Nie spodoba wam się to... Jedzenie mięsa jest właściwie złe. Dwie rzeczy nie mogą współistnieć: 'Kocham wszystkie zwierzęta tak bardzo i jem mięso.' Przepraszam - możesz jeść mięso, śmiało, możesz kochać zwierzęta, ale nie możesz robić tego i tego" - powiedziała.

Piosenkarka ponownie zabrała głos. Nie gryzła się w język

W czwartek 7 maja Billie Eilish zareagowała na dyskusję, która powstała po publikacji wywiadu. Artystka najpierw wulgarnie podkreśliła, że nie obchodzą jej krytyczne wpisy w Internecie, a później postanowiła bezpośrednio zwrócić się do ich autorów.

"Idźcie i obejrzyjcie dokument albo dwa i trochę nagrań tego, co jest robione tym zwierzętom, które twierdzicie, że kochacie, i jak to wpływa na planetę, którą też udajecie, że kochacie. Jeśli to nagranie było dla ciebie trudne do obejrzenia, zachęcam cię, żeby przyjrzeć się sobie. Jestem tak zmęczona stawaniem w obronie i kontrowersją w posiadaniu empatii dla istot żywych. Żyjcie dalej w stałym dysonansie poznawczym i wyparciu, i spróbujcie sobie wmówić, że nie żyjecie w kłamstwie" - napisała

Billie Eilish odziedziczyła wiele swoich przekonań po najbliższych i już w dzieciństwie była świadoma diety wegetariańskiej. Jak zdradziła fanom na początku swojej wielkiej kariery, na weganizm przeszła jako 12-latka, w 2014 roku.

