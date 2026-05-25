Gala Ekstraklasy. Sylwia Dekiert z głębokim dekoltem przyćmiła wszystkich! WOW

Sezon 2025/2026 przeszedł do historii Ekstraklasy jako prawdopodobnie najbardziej zwariowany i wyrównany. Walka o miejsca w ligowej tabeli trwała do ostatniej minuty ostatniej kolejki. Ostatecznie najwięcej powodów do radości miał Lech Poznań, który obronił mistrzostwo Polski. Podobnie jak przed rokiem piłkarze Kolejorza w poniedziałek po zakończeniu rozgrywek mogą świętować ten sukces w Warszawie na uroczystej Gali Ekstraklasy. A ta jak zwykle zgromadziła największe sławy, z których na pierwszy plan szybko wybiła się Sylwia Dekiert.
Sylwia Dekiert z głębokim dekoltem lśniła na Gali Ekstraklasy
Dziennikarka TVP Sport jest stałą bywalczynią gali i za każdym razem błyszczy równie mocno jak główne gwiazdy wieczoru, czyli nagradzani piłkarze i trenerzy. Tym razem 47-latka postanowiła założyć na tę wyjątkową okazję czarną sukienkę na ramiączkach z głęboko wyciętym dekoltem. Nic dziwnego, że fotoreporterzy błyskawicznie skierowali aparaty w jej kierunku!
A oto wszyscy nominowani na Gali Ekstraklasy 2026:
- Bramkarz sezonu: Ivan Brkić (Motor Lublin), Jasmin Burić (Zagłębie Lubin), Xavier Dziekoński (Korona Kielce), Bartosz Mrozek (Lech Poznań), Rafał Strączek (GKS Katowice)
- Obrońca sezonu: Rafał Janicki (Górnik Zabrze), Arkadiusz Jędrych (GKS Katowice), Marcin Kamiński (Wisła Płock), Wojciech Mońka (Lech Poznań), Oskar Wójcik (Cracovia)
- Pomocnik sezonu: Ali Gholizadeh (Lech Poznań), Patrik Hellebrand (Górnik Zabrze), Jesus Imaz (Jagiellonia Białystok), Antoni Kozubal (Lech Poznań), Bartosz Nowak (GKS Katowice)
- Napastnik sezonu: Tomas Bobcek (Lechia Gdańsk), Jonatan Braut Brunes (Raków Częstochowa), Karol Czubak (Motor Lublin), Mikael Ishak (Lech Poznań), Afimico Pululu (Jagiellonia Białystok)
- Trener sezonu: Niels Frederiksen (Lech Poznań), Michal Gasparik (Górnik Zabrze), Rafał Górak (GKS Katowice), Marek Papszun (Raków Częstochowa/Legia Warszawa), Adrian Siemieniec (Jagiellonia Białystok)