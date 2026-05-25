Akcja służb u Nawrockich. Wujek prezydenta nie gryzie się w język! "Szaleństwo, paranoja"

"Szaleństwo i paranoja". Wujek prezydenta o akcji służb

Waldemar Nawrocki, były pięściarz i doświadczony trener, który w przeszłości szkolił Karola, nie może uwierzyć w to, co się stało. Informacje o siłowym wejściu służb do mieszkania rodziny prezydenta po fałszywych zgłoszeniach wywołały w nim skrajne emocje. Pierwsze zgłoszenie miało dotyczyć pożaru i zagrożenia życia dzieci, a drugie zatrzymania krążenia.

- To jest dziwactwo, jak w kraju mogą się dziać takie rzeczy. Szaleństwo, paranoja. Ja jeszcze jakoś to przetrawiłem, ale moja żona nie może przestać o tym myśleć. Mamy kontakt z mamą Karola… To jest coś niesamowitego, wychodzisz z domu i dzieje się coś takiego - mówi wprost w rozmowie z "Super Expressem" Waldemar Nawrocki.

Były pięściarz współczuje funkcjonariuszom, którzy musieli wykonać polecenia, ale jednocześnie zadaje fundamentalne pytanie o odpowiedzialność za całą operację. Służby wyważyły drzwi do mieszkania i weszły do środka.

- Przykro mi za tych chłopaków, których wysłano na miejsce. Rozkaz rozkazem, ale kto wydaje takie polecenia? To nie mieści się w głowie - uważa Nawrocki. Co ważne, mieszkanie nie należy do Nawrockiego, ale członka jego rodziny. W związku z tym nie jest objęte ochroną SOP. - Prezydenta nie chronią, tylko go pilnują - dodaje z goryczą Nawrocki.

"Różnica płodzi nienawiść". Gorzkie słowa o Polsce

Cała sytuacja jest dla niego dowodem na głębokie podziały i złą wolę, która zatruwa polskie społeczeństwo. Jego zdaniem to, co spotkało rodzinę prezydenta, jest wynikiem nienawiści.

- Tak wielka różnica płodzi nienawiść. Różnica między ludźmi normalnymi a nienormalnymi - ocenia gorzko wujek prezydenta.

Nawrocki w mocnych słowach podsumowuje swoje refleksje na temat kondycji narodu. Nie może zrozumieć, skąd bierze się tyle negatywnych emocji i dlaczego Polacy nie potrafią się zjednoczyć.

- My, Polacy, jesteśmy dziwnym narodem, nie umiemy docenić. Polacy wybrali. Kogo nie spotykam, to każdy mi mówi, że głosował na Karola - kończy Waldemar Nawrocki.

