Iga Świątek zasnęła, a jej zdjęcia z sypialni pojawiły się w internecie. Wiemy, kto je zrobił

Piękne zdjęcia Igi Świątek zrobiła artystka Radka Leitmeritz, która znana jest z portretowych fotografii gwiazd z tenisowych kortów. Wykonano je w 2021 roku w trakcie rozgrywanego w czasie pandemii Australian Open. Tenisiści mieszkali wtedy w wyznaczonych hotelach kwarantannowych w Melbourne i musieli przestrzegać surowych zasad. Większość graczy mogła opuszczać pokoje hotelowe na tylko 5 godzin dziennie, a ten czas był ściśle wyliczony na trening na korcie, wizytę na siłowni oraz posiłek. Przez pozostałe 19 godzin musieli siedzieć w pokojach.

Dlatego Radka Leitmeritz wykonała zdjęcia przez aplikację FaceTime, a z polską tenisistką miała kontakt tylko online. Na oficjalnym profilu WTA pojawiły się wtedy niezwykłe fotografie 19-latniej wtedy Igi Świątek. Artystka fotograf, która nawiązała współpracę z WTA, postanowiła sfotografować młodą Polkę w sypialni. Na opublikowanych zdjęciach w ramach projektu "Her True Self" Iga pozowała w łóżkowej scenerii. Na jednym z nich pogrążona w głębokim śnie tuliła do piersi kołdrę. Na twarzy naszej gwiazdy rysował się błogi spokój.

Dziękuję za tę niezwykłą sesję zdjęciową i za urozmaicenie kwarantanny przed Australian Open. Wyobraźcie sobie, że to zdjęcia zrobione przez... FaceTime - komentowała wtedy efekty tej wyjątkowej sesji Iga Świątek.

Artystyczne fotografie zachwyciły kibiców, którzy pośpieszyli z komplementami, chwaląc panią fotograf i młodą modelkę. Poniżej te zdjęcia.

GALERIA: Śpiąca Iga Świątek w niezwykłej sesji zdjęciowej

