Kylian Mbappé i jego dziewczyna Ester Expósito. Romantyczna schadzka w czasie mundialu

- Kylian Mbappé i aktorka Ester Expósito spotykają się już od kilku miesięcy.
- Hiszpańskie media publikowały zdjęcia ze wspólnych wakacji potwierdzające ich zażyłość.
- Teraz aktorka specjalnie dla Francuza przyleciała na mundial, choć... nie interesuje się futbolem.
Francja i Hiszpania żyją romansem Kyliana Mbappe i popularnej aktorki Ester Exposito. Pierwsze plotki wybuchły po wspólnym weekendzie w Paryżu – mieście, z którego pochodzi piłkarz. W stolicy Francji widziano ich razem na romantycznej kolacji w restauracji z widokiem na Wieżę Eiffla, w barze Pullman i w luksusowym hotelu Le Royal Monceau. Świadkowie mówili o pocałunkach, bliskości i spojrzeniach pełnych chemii.
Hiszpańskie media ruszyły lawinowo: "Hola!" opublikowała ekskluzywne zdjęcia pary wychodzącej z prywatnego odrzutowca po powrocie do Madrytu. "SEMANA" poszła dalej, pokazując niepublikowane fotki z kręgielni, gdzie Kylian Mbappé i Ester Expósito bawili się jak zakochana para: uśmiechy, dotyk, ewidentna zażyłość.
Potem Ester Exposito pojawiła się w loży VIP na meczu Realu Madryt na Santiago Bernabeu. A prawdziwa bomba wybuchła, kiedy paparazzi upolowali parę na wspólnym urlopie. Piłkarz i aktorka pływali razem na luksusowym jachcie przy wybrzeżu Sardynii.
Ogromna awantura w Realu po zdjęciach Mbappe na jachcie z hiszpańską aktorką! Kibice są wściekli!
GALERIA: Zjawiskowa Ester Exposito, nowa dziewczyna Kyliana Mpappe
Kylian Mbappe i Ester Exposito nie potwierdzili oficjalnie, że tworzą parę, ale ich zachowanie mówi samo za siebie. Teraz hiszpańska aktorka przyleciała do USA, aby obejrzeć na żywo popisy Francji w meczu ze Szwecją. Po strzelonym golu piłkarz posłał dyskretnego całusa w stronę loży VIP, w której siedziała jego ukochana. Ta zareagowała entuzjastycznie.
Kibice już zastanawiają się, komu Ester Exposito będzie kibicować w ewentualnym półfinale Francja - Hiszpania, a taki scenariusz jest bardzo możliwy. Zapytana, czy interesuje się piłką nożną, aktorka odparła bez owijania w bawełnę: - Szczerze mówiąc, nie za bardzo...
Kim jest Ester Exposito, nowa dziewczyna Kyliana Mbappe?
Ester Expósito ma 26 lat. To jedna z najpopularniejszych aktorek młodego pokolenia w Hiszpanii i Ameryce Łacińskiej. Grała w serialu „Élite”, w którym zdobyła miliony fanów. Wystąpiła w filmach i kampaniach marek luksusowych. Ma prawie 25 milionów obserwujących na Instagramie. Kylian Mbappé po transferze do Realu w 2024 roku skupiał się na karierze. Nie miał oficjalnej partnerki od lat. Teraz jednak zakochał się po uszy.