Karolina Muchova błyszczy nie tylko na korcie! Prywatne zdjęcia czeskiej tenisistki

Karolina Muchova przyszła na świat 21 sierpnia 1996 roku w Ołomuńcu. To jedna z najbardziej utalentowanych tenisistek współczesnego touru. Znana jest z eleganckiego i wszechstronnego stylu gry. Iga Świątek podkreślała, że uwielbia oglądać jej mecze i porównała Czeszkę do słynnego Rogera Federera. Mierząca 180 cm tenisistka słynie z różnorodności, kreatywności i finezji – jej skróty, slajsy i zaskakujące zmiany tempa to znak rozpoznawczy Muchovej.

Jej tenisowa droga nie była łatwa. Karierę Czeszki często przerywały poważne i przewlekłe kontuzje. Zawodowo gra od 2013 roku, ale przełom przyszedł w 2019 – debiut w ćwierćfinale Wimbledonu (sensacyjne zwycięstwo nad nr 3 Karoliną Plíškovą) i pierwszy tytuł WTA w Seulu. W 2021 roku dotarła do półfinału Australian Open, pokonując Ashleigh Barty. Największy sukces to finał Roland Garros 2023 (porażka z Igą Świątek). Ma na koncie półfinały US Open (2023, 2024), tytuł WTA 1000 w Doha 2026 oraz inne finały. Najwyższe miejsce w rankingu – 8. pozycja.

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Poza kortem Karolina Muchova jest elegancka, dyskretna i wielowymiarowa. Lubi grać na gitarze, interesuje się kinem (ulubione filmy to m.in. „Interstellar”, „The Pursuit of Happiness”), a fani doceniają jej autentyczność i poczucie humoru. Trzyma życie prywatne z dala od fleszy – nie afiszuje się związkami. Mimo kontuzji (m.in. operacja nadgarstka), zawsze wraca silniejsza, co budzi szacunek w środowisku.

GALERIA: Karolina Muchova poza kortem, prywatne zdjęcia

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