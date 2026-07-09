Zrelaksowana Iga Świątek byczy się na wakacjach! Nie jest tam sama! ZDJĘCIA

Iga Świątek nie będzie dobrze wspominać obrony tytułu mistrzyni Wimbledonu. Tenisistka z Raszyna odpadła już w 3. rundzie po kiepskim występie i porażce 6:7, 2:6 z Alexandrą Ealą, która też nie podbiła Londynu, bo odpadła po kolejnym meczu. Kibiców zasmuciła nie tylko słaba gry Igi Świątek, ale też jej ponure wypowiedzi po porażce.

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- Szczerze mówiąc, już mnie tak bardzo nie obchodzą wyniki - wyznała pod koniec pomeczowej konferencji prasowej Iga Świątek. - Byłam na nich tak skupiona, że trudno było to dalej ciągnąć i naprawdę staram się to odpuścić. Nie gram dobrze, nie mam dobrych wyników, więc nie będę od siebie oczekiwać dobrych rezultatów. Po prostu ich nie ma. Jeszcze nie jestem na tym poziomie, żeby były, więc muszę zacząć pracę od początku i po prostu starać się poprawić swój tenis - dodała Iga.

GALERIA: Iga Świątek byczy się na wakacjach. Nie jest tam sama

Zanim Iga Świątek wznowi treningi i wróci do rywalizacji, wyskoczyła na wakacje. Tenisowa gwiazda na Instagramie opublikowała kilka zdjęć z urlopu w bardzo malowniczym i słonecznym miejscu. Wypoczywa tam ze swoją przyjaciółką.

"To tutaj dojdzie do mnie twój mail" - skomentowała malownicze wakacyjne fotki Iga Świątek, która do gry ma wrócić na początki sierpnia w turnieju WTA 1000 w Toronto.

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