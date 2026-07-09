Coco Gauff i jej chłopak Jalen Sera są razem już 3 lata! Tajemnica wyszła na jaw

Coco Gauff po serii słabych występów na trawie Wimbledonu nagle przełamała się i zachwyca dobrą grą. Amerykanka przyznała, że inspiracją był dla niej... ubiegłoroczny triumf Igi Świątek, która też długo nie mogła odnaleźć formy na tej wymagającej nawierzchni. - Mamy podobne style gry, szczególnie jeżeli chodzi o uderzenie z forhendu. Skoro jej się udało tu wygrać, to uwierzyłam, że ja mam szans - powiedziała Coco Gauff przed półfinałowym starciem z Karoliną Muchovą.

Kim jest Jalen Sera, chłopak Coco Gauff?

Coco Gauff jest szczęśliwie zakochana. Jej chłopakiem jest Jalen Sera. Ukochany tenisistki ma 24 lata, jest 2 lata od niej starszy. Coco i Jalen obracali się w tych samych kręgach od dzieciństwa. Mama Coco, Candi, była jedną z nauczycielek Jalen’a w szkole. - Moja mama zawsze mówiła, że jeśli ktoś jest zły w szkole, to prawdopodobnie będzie zły też jako dorosły… A Jalen zawsze był mądrym, miłym dzieckiem - opowiadała Coco Gauff.

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Coco Gauff i Jalen Sara znają się od dzieciństwa, ale zaczęli się spotykać dopiero w 2023 roku. - To mój pierwszy prawdziwy związek – zdradziła Coco. - Mieć kogoś, z kim mogę porozmawiać, kto w ogóle nie jest związany z tenisem, daje mi zupełnie świeżą perspektywę - dodała tenisistka, która otwarcie mówi o tym, jak wspierający jest jej chłopak, niezależnie od tego, co dzieje się na korcie. - Szczerze mówiąc, po dobrym meczu po prostu rozmawiam z moim chłopakiem. On zawsze mówi mi, żebym zaufała procesowi. Powtarza mi, żebym pamiętała o tym, że już bardzo dużo osiągnęłam i nie ma potrzeby być tak negatywną.

GALERIA: Coco Gauff i jej chłopak Jalen Sera

Jalen Sera działa w świecie rozrywki. Poza aktorstwem jest również muzykiem, gra na gitarze. Urodził się 26 kwietnia w Durham w Karolinie Północnej. Poniżej zdjęcia Coco Gauff i jej chłopaka.

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