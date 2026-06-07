Alexander Zverev i jego dziewczyna. Ta seksbomba jest dużo starsza od Niemca! ZDJĘCIA

Michał Chojecki
Michał Chojecki
2026-06-07 19:14

Alexander Zverev walczy w finale Roland Garris, a na trybunach kibicuje mu jego dziewczyna - seksowna aktorka Sofia Thomalla, z którą niemiecki mistrz olimpijski spotyka się już od pięciu lat. „Kocham cię, Alexandrze, jesteś najlepszy!” – gratulowała sukcesów chłopakowi gorąca Sophia. Zobaczcie ZDJĘCIA - Alexander Zverev i jego dziewczyna Sophia Thomalla.

Alexander Zverev walczy o pierwszy wielkoszlemowy turniej w karierze. Niemieckiemu tenisiści kibicuje jego dziewczyna. To 35-letnia Sophia Thomalla. Zverev lata temu oficjalnie potwierdził, że jest znowu zakochany. Na Instagramie tenisisty i jego nowego dziewczyny pojawiło się też mnóstwo ich wspólnych zdjęć. - Sophia! Dziękuję, że jesteś przy mnie. Mam nadzieję, że nie będzie to ostatni raz, kiedy razem dotkniemy trofeum. Musisz wytrzymać ze mną w trasie przez kolejne dziesięć lat - żartował Zverev po wygranym turnieju ATP.

Alexander Zverev DZIEWCZYNA Kim jest Sophia Thomalla?

Alexander Zverev ma za sobą burzliwe związki, a byłe partnerki oskarżają go o przemoc fizyczną i psychiczną. Olga Szarypowa oskarżała go, że tenisista znęcał się nad nią. Zverev miał ją bić i znęcać się nad nią fizycznie i psychicznie. Niemiec wszystkiemu zaprzeczał, ale ATP rozpoczęło własne śledztwo. Za to modelka Brenda Patea zerwała z nim, a potem poinformowała, że jest w ciąży, a ojcem dziecka jest właśnie Zverev. Potem też oskarżyła go o pobicie. Sąd już ukarał Zvereva.

Teraz Alexander Zverev układa sobie życie u boku starszej o osiem lat aktorki i prezenterki. „Sophia, musisz ze mną wytrzymać w trasie co najmniej 10 lat” – żartował Zverev. Szczęśliwa para wybrała się na pierwszy wspólny urlop na Malediwy. Alexander Zverev i jego nowa dziewczyna Sophia Thomala, zobaczcie ZDJĘCIA.

Alexander Zverev, Sophia Thomalla
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ALEXANDER ZVEREV
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