Pogrzeb Grzegorza Miętusa. Załamany Kamil Stoch żegnał kolegę z żałobnikami

Środa 8 lipca 2026 roku na zawsze przeszła do historii polskich skoków narciarskich. W Dzianiszu odbyły się uroczystości pogrzebowe Grzegorza Miętusa, byłego skoczka i trenera, który zmarł nagle w sobotę, 4 lipca, w wieku 33 lat. Ceremonia rozpoczęła się o godzinie 12:30 od wspólnej modlitwy różańcowej przy zmarłym w kościele parafialnym w Dzianiszu. Pół godziny później odprawiono uroczystą mszę, po której licznie zgromadzeni żałobnicy odprowadzili Miętusa w miejsce wiecznego spoczynku.

Pogrzeb Grzegorza Miętusa. Tak pożegnano zmarłego skoczka. Poruszające zdjęcia

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Pogrzeb Grzegorza Miętusa. Załamany Kamil Stoch żegnał kolegę

W tłumie rodziny, bliskich i znajomych znalazło się wiele postaci związanych ze skokami narciarskimi. W ostatniej drodze 33-latka uczestniczyli m.in. prezes Polskiego Związku Narciarskiego Apoloniusz Tajner, pochodzący z Dzianisza skoczek Andrzej Stękała czy trzykrotny mistrz olimpijski Kamil Stoch. Nie zabrakło też innych trenerów, skoczków i działaczy. Wszyscy oni pogrążeni w smutku żegnali kolegę, którego znali od lat.

Wyraźnie poruszony Stoch skakał z Miętusem w Pucharze Świata, gdy ten debiutował w 2010 roku podczas domowych zawodów w Zakopanem. Później ich kariery potoczyły się w różnym kierunku, ale zmarły Zakopiańczyk do ostatnich dni był związany ze skokami. Po zakończeniu kariery w 2016 r. od razu zajął się szkoleniem młodzieży, a w ostatnich latach był członkiem sztabu szkoleniowego polskiej kadry juniorów. Na pogrzebie pojawiło się zresztą wielu młodych adeptów skoków, którzy trenowali pod okiem Miętusa.

Odszedłeś tak nagle, że ani uwierzyć, ani się pogodzić. Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że dnia 4 lipca 2026 r. zmarł nagle przeżywszy lat 33 Nasz Ukochany Tatuś, Mąż, Syn, Brat, Wnuk, Szwagier, Zięć, Wujek, Chrzestny Ojciec i Kuzyn - czytamy w nekrologu przygotowanym przez rodzinę.