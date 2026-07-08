Pogrzeb Grzegorza Miętusa. Tak pożegnano zmarłego skoczka. Poruszające zdjęcia

Kamil Heppen
Kamil Heppen
2026-07-08 13:40

Nagła śmierć Grzegorza Miętusa wstrząsnęła środowiskiem skoków narciarskich i sportu w Polsce. Były skoczek i trener zmarł w wieku 33 lat w sobotę, 4 lipca. Cztery dni później, w środę 8 lipca, odbywają się uroczystości pogrzebowe w Dzianiszu na Podhalu. Zgromadzeni żałobnicy żegnają Miętusa, a wszystko rozpoczęła modlitwa różańcowa przy zmarłym.

  • Grzegorz Miętus zmarł nagle w sobotę, 4 lipca, w wieku 33 lat.
  • W środę, 8 lipca, odbywa się pogrzeb zmarłego skoczka i trenera.
  • Na uroczystości w Dzianiszu licznie zgromadzeni żałobnicy pożegnali Miętusa.

Pogrzeb Grzegorza Miętusa. Tak pożegnano zmarłego skoczka w Dzianiszu

Wiadomość o śmierci Grzegorza Miętusa wstrząsnęła środowiskiem sportowym w całej Polsce. Były skoczek zmarł nagle w wieku 33 lat w sobotę, 4 lipca. Poruszona tragedią rodzina prosiła o uszanowanie prywatności w tym trudnym czasie, a także szybko zorganizowała pogrzeb. W środę, 8 lipca, o godzinie 12:30 uroczystości rozpoczęły się od wspólnej modlitwy różańcowej przy zmarłym w kościele parafialnym w Dzianiszu. Uroczysta msza święta żałobna rozpoczęła się pół godziny później, o 13:00.

Dorastał z Grzegorzem Miętusem, teraz go pięknie wspomina. Jakub Kot będzie go pamiętał w ten sposób

Portret Grzegorza Miętusa. Obok zdjęcie z pogrzebu: niesienie trumny do kościoła. Relacja na SE.
Galeria zdjęć 8

Po zakończeniu ceremonii w kościele zgromadzeni odprowadzą Miętusa w miejsce wiecznego spoczynku, które znajduje się na miejscowym cmentarzu parafialnym. W trakcie uroczystości czuć unoszącą się zadumę i powagę. Odejście zaledwie 33-letniego mężczyzny, męża i ojca dwóch synów, wstrząsnęło nie tylko sportowym środowiskiem.

Odszedłeś tak nagle, że ani uwierzyć, ani się pogodzić. Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że dnia 4 lipca 2026 r. zmarł nagle przeżywszy lat 33 Nasz Ukochany Tatuś, Mąż, Syn, Brat, Wnuk, Szwagier, Zięć, Wujek, Chrzestny Ojciec i Kuzyn - brzmiał nekrolog.

Grzegorz Miętus urodził się w 1993 roku w Zakopanem. Był jednym z najbardziej utalentowanych polskich skoczków w pierwszej dekadzie XXI wieku. W jego dorobku znajduje się m.in. brązowy medal mistrzostw świata juniorów w drużynie z Maciejem Kotem, Jakubem Kotem i Andrzejem Zapotocznym. W styczniu 2010 r. zadebiutował w Pucharze Świata w Zakopanem, a półtora tygodnia później zdobywał swoje jedyne punkty PŚ w karierze w niemieckim Klingenthal.

Po zakończeniu kariery w 2016 r. zajął się szkoleniem młodzieży. W ostatnich latach był m.in. członkiem sztabu szkoleniowego kadry juniorów.

QUIZ: Rozpoznasz tych skoczków? Tylko najwięksi kibice sobie poradzą!
Pytanie 1 z 20
Zacznijmy od czegoś prostego. Skoczek na zdjęciu to...
Kamil Stoch
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

SKOKI NARCIARSKIE
Grzegorz Miętus
PODHALE