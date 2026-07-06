Podano datę pogrzebu Grzegorza Miętusa. Rodzina wystosowała ważny apel

Bartosz Olszewski
2026-07-06 10:41

Znana jest już data ostatniego pożegnania Grzegorza Miętusa. Informacje dotyczące uroczystości pogrzebowych przekazała za pośrednictwem mediów społecznościowych żona byłego reprezentanta Polski w skokach narciarskich, publikując nekrolog z prośbą o uszanowanie prywatności rodziny.

Czarno-białe zdjęcie uśmiechniętego skoczka Grzegorza Miętusa w czapce i kurtce. O dacie pogrzebu przeczytasz na SE.
Autor: Instagram.com/grzesiek_mietus// Instagram

Środowisko sportowe pogrążyło się w żałobie 4 lipca, gdy pojawiła się wiadomość o nagłej śmierci Grzegorza Miętusa. Były skoczek narciarski miał zaledwie 33 lata. Jego odejście poruszyło zarówno kibiców, jak i osoby związane z polskimi skokami.

Z udostępnionego nekrologu wynika, że ceremonia pogrzebowa odbędzie się 8 lipca o godz. 13.00 w kościele parafialnym w Dzianiszu.

Odszedłeś tak nagle, że ani uwierzyć, ani się pogodzić. Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że dnia 4 lipca 2026 r. zmarł nagle przeżywszy lat 33 Nasz Ukochany Tatuś, Mąż, Syn, Brat, Wnuk, Szwagier, Zięć, Wujek, Chrzestny Ojciec i Mąż – czytamy w nekrologu.

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Zmarł Grzegorz Miętus
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W opublikowanym wpisie rodzina zaapelowała również o rozwagę i powstrzymanie się od rozpowszechniania niepotwierdzonych informacji dotyczących okoliczności śmierci byłego skoczka.

"Prosimy media o odpowiedzialność i rzetelność, a wszystkich użytkowników internetu o powstrzymanie się od komentowania i spekulowania na temat przyczyn śmierci. Uszanujmy prywatność rodziny i pozwólmy jej przeżywać żałobę w spokoju i godności. Największym wyrazem szacunku, jaki możemy dziś okazać, jest milczenie, empatia i powstrzymanie się od powielania niesprawdzonych informacji" – napisała żona Grzegorza Miętusa.

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