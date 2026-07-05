Łukasz Kubot to m.in. triumfator Wimbledonu 2017 (w parze z Marcelo Melo), Australian Open 2014 (z Robertem Lindstedtem) i były lider rankingu ATP deblistów. Na korcie zawsze walczył z ogromną determinacją, elegancją i polskim sercem. Słynął z ogromnej pracowitości i profesjonalizmu. Poza kortem pozostaje skromnym, rodzinnym człowiekiem.

Magdalena Bieńkowska przyszła na świat 3 października 1993 roku w Mikołajkach. Zanim założyła koronę Miss Polski 2015, zdobyła tytuł Miss Warmii i Mazur. Wysoka, zjawiskowo piękna szatynka szybko podbiła serca jurorów i publiczności. Po konkursie rozwijała karierę modelki, prezenterki i influencerki. Dziś jest kochającą matką.

Hubert Hurkacz i jego dziewczyna Hanna Walicka. Ukochana wspiera tenisistę na trybunach [ZDJĘCIA]

Łukasz Kubot i Magdalena Bieńkowska oficjalnie potwierdzili, że są razem w 2020 roku. W tym samym roku zaręczyli się. Dzieli ich 11 lat różnicy wieku. W 2020 roku Magdalena i Łukasz zostali rodzicami córki Zofii – narodziny małej stały się wielką radością dla całej rodziny.

Magdalena wielokrotnie podkreślała, jak bardzo wspiera karierę męża. Towarzyszyła mu na turniejach, kibicowała z trybun. Z kolei Łukasz Kubot jest dla żony opoką – wspiera jej projekty i podziwia jej niezależność.

GALERIA: Magdalena Bieńkowska. Piękna narzeczona Łukasza Kubota to była Miss Polski

35