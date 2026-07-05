Piękna polska siatkarka podbija kadrę. Na zmysłowych zdjęciach jest jak modelka! Tylko spójrz

Urodzona w 2002 roku Sonia Stefanik to siatkarka, która mimo młodego wieku ma już na koncie spore doświadczenie. Przeszła przez szczeble młodzieżowych reprezentacji Polski, by w końcu, dzięki świetnym występom w Tauron Lidze, zapracować na powołanie do seniorskiej kadry prowadzonej przez Stefano Lavariniego. Jej talent doceniono już wcześniej, gdy określana była jako "jedna z najbardziej utalentowanych młodych środkowych w Polsce". Na co dzień występuje w barwach czołowego polskiego klubu, ŁKS Commercecon Łódź, z którym w 2025 roku zdobyła srebrny medal mistrzostw Polski. Mierząca 191 cm wzrostu zawodniczka imponuje na boisku walecznością i skutecznością w bloku. Jednak to nie tylko sportowe osiągnięcia przyciągają uwagę fanów!

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Piękna siatkarka Sonia Stefanik na zmysłowych zdjęciach jak modelka

Sonia Stefanik doskonale czuje się przed obiektywem, co udowadnia na swoim profilu na Instagramie. Prywatne zdjęcia z wakacji czy codziennych chwil przeplatają się tam z profesjonalnymi kadrami, które podkreślają jej zjawiskową urodę. Siatkarka nie boi się odważniejszych ujęć i chętnie bierze udział w profesjonalnych sesjach zdjęciowych!

Szczególnym echem odbijał się w ostatnich latach jej udział w słynnym, zmysłowym kalendarzu siatkarek ŁKS Commercecon Łódź. Ten klub słynie z ekskluzywnego kalendarza, w którym zawodniczki prezentują się w zupełnie innej, artystycznej i odważnej odsłonie. Sesje z udziałem Stefanik potwierdzają tylko, że sportsmenka ma niezwykły talent do pozowania, a jej zdjęcia są jednymi z najchętniej komentowanych!

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Więcej zdjęć pięknej środkowej znajdziesz w naszej galerii.