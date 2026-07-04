Zjawiskowa brunetka z KSW zrzuciła ubrania i pokazała się z przodu i z tyłu. Fighterka powaliła swoimi kształtami!

Ewelina Woźniak na gorących fotkach. W marcu trafiła do szpitala, teraz wygląda kwitnąco

Ewelina Woźniak w marcu weszła do klatki KSW, by zmierzyć się z debiutującą w federacji, ale bardzo groźną Francuzką - Evą Dourthe. Walka nie potoczyła się po myśli Polki. Gdy rywalka rzuciła ją matę, Ewelina doznała urazu mostka. Wytworzył się krwiak w śródpiersiu z przebiciem do opłucnej. Mimo to polska fighterka przetrwała pierwszą rundę, a nawet wyszła na drugą. Dopuszczenie Eweliny Woźniak było jednak wielkim błędem. Obolałą Polkę dopadła Dourthe, szybko obaliła na ziemię i zasypała ciosami. Potem założyła balachę i ostatecznie to zakończyło pojedynek. Po walce nasza fighterka MMA przetransportowana została do szpitala. Na zdjęciu z placówki pokazała worek z krwią.

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To płyn ściągnięty dziś rano z mojej opłucnej. Pozostał jeszcze krwiak. Jeśli na tym się zakończy i nie będzie się powiększał, to kilka dobrych tygodni [rekonwalescencji]. Gorzej jeśli znów zacznie rosnąć...

- poinformowała. Jak widać, Ewelina Woźniak szybko uporała się z poważnymi problemami zdrowotnymi, co najlepiej widać na gorących fotkach, które zawodniczka KSW wrzuciła do sieci. Trudno oderwać wzrok od kształtów fighterki, która pokazuje się i z przodu, i z tyłu. Wygląda kwitnąco.

Piękna brunetka z KSW i wodne szaleństwa w skąpym kostiumie

Zjawiskowa fighterka zachwyca swoimi kształtami, które eksponuje na zdjęciach i filmikach. Piękna brunetka z KSW chętnie dzieli się swoimi wakacyjnymi przygodami. Na jej profilu na Instagramie zobaczyć możemy fotografie zarówno z wyjazdów krajowych, jak i zagranicznych. Ostatnio Ewelina Woźniak postawiła na wodne szaleństwo. Widzimy, jak w skąpym kostiumie kąpielowym pływa kajakiem i efektownie skacze do wody. Internauci są zachwyceni.

Piękna, a zarazem niebezpieczna. Top!

- podsumował jeden z nich.

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