Kylian Mbappé i jego dziewczyna Ester Expósito. Gorący romans piłkarza i aktorki

Michał Chojecki
Michał Chojecki
2026-07-04 21:34

Romans Kyliana Mbappé i zjawiskowej hiszpańskiej aktorki Ester Exposito nabiera tempa. Hiszpańska aktora jest w swojej ojczyźnie wielką gwiazdą, więc tamtejsze media opisują tę sensacyjną miłość szeroko. Zobaczcie zdjęcia nowej dziewczyny Kyliana Mbappe, bohatera reprezentacji Francji, który w meczu ze Szwecją strzelił dwa kolejne gole.

  • Kylian Mbappé i aktorka Ester Expósito spotykają się już od kilku miesięcy.
  • Świadkowie donosili o romantycznych kolacjach, pocałunkach i bliskości pary.
  • Piękność oglądała popisy gwiazdora Realu Madryt w loży VIP na Santiago Bernabeu.
  • Hiszpańskie media publikują zdjęcia ze wspólnych wakacji potwierdzające ich zażyłość.

Francja i Hiszpania żyją romansem Kyliana Mbappe i popularnej aktorki Ester Exposito. Plotki wybuchły po wspólnym weekendzie w Paryżu – mieście, z którego pochodzi piłkarz. W stolicy Francji widziano ich razem na romantycznej kolacji w restauracji z widokiem na Wieżę Eiffla, w barze Pullman i w luksusowym hotelu Le Royal Monceau. Świadkowie mówili o pocałunkach, bliskości i spojrzeniach pełnych chemii.

Hiszpańskie media ruszyły lawinowo: "Hola!" opublikowała ekskluzywne zdjęcia pary wychodzącej z prywatnego odrzutowca po powrocie do Madrytu. "SEMANA" poszła dalej, pokazując niepublikowane fotki z kręgielni, gdzie Kylian Mbappé i Ester Expósito bawili się jak zakochana para: uśmiechy, dotyk, ewidentna zażyłość.

Ester Exposito pojawiła się też na meczu Realu Madryt na Santiago Bernabeu. Z loży VIP oglądała popisy francuskiego napastnika w derbowym starciu z Atletico. Piłkarz i aktorka oficjalnie nie potwierdzili, że są parą, ale wszystko stało się jasne, kiedy paparazzi upolowali parę na wspólnym urlopie. Piłkarz i aktorka pływali razem na luksusowym jachcie przy wybrzeżu Sardynii. Hiszpańska piękność zapytana o romans z Mbappe, uśmiechnęła się tajemniczo, co media zinterpretowały jako odpowiedź "Nie potwierdzam, nie zaprzeczam".

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Kim jest Ester Exposito, nowa dziewczyna Kyliana Mbappe?

Ester Expósito ma 26 lat. To jedna z najpopularniejszych aktorek młodego pokolenia w Hiszpanii i Ameryce Łacińskiej. Grała w serialu „Élite”, w którym zdobyła miliony fanów. Wystąpiła w filmach i kampaniach marek luksusowych. Ma prawie 25 milionów obserwujących na Instagramie.

Kylian Mbappé po transferze do Realu w 2024 roku skupiał się na karierze. Nie miał oficjalnej partnerki od lat. Teraz jednak zakochał się po uszy. Poniżej zdjęcia Ester Exposito.

GALERIA: Zjawiskowa Ester Exposito, nowa dziewczyna Kyliana Mpappe

Kylian Mbappé w białej koszulce Realu Madryt, obok zdjęcie zjawiskowej Ester Expósito w białym stroju kąpielowym, pozującej na czerwonym leżaku przy basenie. O ich romansie przeczytasz na naszym portalu.
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KYLIAN MBAPPE