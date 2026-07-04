Tragedia w Postolinie wstrząsnęła całą Polską. Wiadomo kim były ofiary potwornego wypadku pod Sztumem

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Dachowanie BMW na łuku drogi
Do wypadku doszło w sobotę, 4 lipca, o świcie. BMW prowadzone przez 22‑latka wypadło z łuku drogi, zjechało na pobocze, po czym dachowało i z ogromną siłą uderzyło w nasyp. Siła zderzenia była tak duża, że samochód został kompletnie zmiażdżony. Na miejscu zginęły cztery osoby, w tym 12‑letnia dziewczynka. Jedną osobę w ciężkim stanie przewieziono do szpitala.
Policja pod nadzorem prokuratora zabezpieczyła teren i prowadzi czynności, które mają wyjaśnić, dlaczego kierowca stracił panowanie nad pojazdem. Wstępne ustalenia wskazują na nadmierną prędkość, jednak śledczy analizują również inne możliwe czynniki.
Wstrząs wśród mieszkańców. Kondolencje płyną z całego regionu
W Postolinie i okolicznych miejscowościach panuje ogromny szok. Mieszkańcy mówią o „niewyobrażalnym dramacie”, który trudno im pojąć. W mediach społecznościowych pojawiają się setki komentarzy, w których ludzie wyrażają współczucie, wsparcie i solidarność z rodzinami ofiar. Wiele osób publikuje kondolencje, podkreślając, że cała społeczność jest pogrążona w żałobie.
Kim były ofiary wypadku? Starostwo potwierdza
Po południu potwierdzono, kim były osoby podróżujące BMW. Starostwo Powiatowe w Sztumie przekazało, że wśród ofiar wypadku są bliscy lokalnego samorządowca.
„Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o tragicznej śmierci Ś.P. Mateusza i Eweliny, syna i synowej Radnego Rady Powiatu, Pana Józefa Warunka”
– napisano w poruszającym wpisie na Facebooku.
Społeczność Sztumu pogrążyła się w żałobie, a samorządowcy i mieszkańcy składają kondolencje rodzinie radnego, która w jednej chwili straciła swoich najbliższych.
W niedzielę, 5 lipca, o godz. 10:00, w kościele pw. Maksymiliana Marii Kolbe w Białej Górze, zostanie odprawiona msza św. w intencji ofiar wypadku.