BMW wypadło z jezdni i dachowało. Nie żyją cztery osoby. 12-letnie dziecko wśród ofiar

Adrian Teliszewski
Adrian Teliszewski
2026-07-04 9:00

Tragiczny wypadek pod Sztumem. W wyniku dachowania BMW zginęły cztery osoby, w tym 12-letnia dziewczynka. Na miejscu pracują służby, a kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami. - W rejonie zdarzenia mogą występować utrudnienia w ruchu - przestrzega policja.

Policjanci za parawanem z napisem Policja. O tragicznym wypadku BMW w miejscowości Postolin przeczytasz na SE.
Autor: Robert Zalewski/Super Express zdjęcie ilustracyjne
  • Nad ranem w sobotę, 4 lipca w miejscowości Postolin (niedaleko Sztumu, woj. pomorskie) doszło do tragicznego wypadku drogowego.
  • Samochód dachował i uderzył w nasyp, w wyniku czego zginęły cztery osoby, w tym 12-latka, a jedna została ranna.
  • Wstępne ustalenia wskazują, że 22-letni kierowca BMW prawdopodobnie nie dostosował prędkości do warunków na drodze.

BMW dachowało pod Sztumem. Nie żyją cztery osoby, w tym dziecko

W miejscowości Postolin, niedaleko Sztumu, doszło do tragicznego wypadku drogowego. Cztery osoby straciły życie, gdy samochód marki BMW, którym podróżowały, dachował i z ogromną siłą uderzył w nasyp drogowy. Wśród ofiar tej niewyobrażalnej tragedii znalazła się zaledwie 12-letnia dziewczynka. Policja i prokuratura prowadzą działania, aby ustalić dokładne przyczyny śmiertelnego wypadku pod Sztumem. 

- Ze wstępnych ustaleń wynika, że 22-letni kierujący BMW na łuku drogi prawdopodobnie nie dostosował prędkości do warunków na drodze, zjechał na pobocze, auto dachowało i niestety zginęły cztery młode osoby. Najmłodsza ofiara to 12-latka – poinformowała w rozmowie z „Faktem” asp. szt. Karolina Kosmowska z Komendy Powiatowej Policji w Sztumie.

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Apel policji

Mundurowi przestrzegają kierowców przed utrudnieniami w miejscu tragicznego wypadku oraz apelują do nich o zachowanie szczególnej ostrożności.

- Dziś nad ranem w miejscowości Postolin doszło do tragicznego wypadku drogowego, w którym śmierć poniosły cztery osoby.Na miejscu pracują policjanci pod nadzorem prokuratora. Funkcjonariusze zabezpieczają miejsce zdarzenia oraz prowadzą czynności mające na celu ustalenie dokładnych okoliczności i przyczyn wypadku. Apelujemy do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności oraz stosowanie się do poleceń służb pracujących na miejscu. W rejonie zdarzenia mogą występować utrudnienia w ruchu - informuje pomorska policja.

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POMORSKA POLICJA
NIE ŻYJE DZIECKO
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