Tragedia nad jeziorem na Pomorzu! Nie żyją dwie osoby. Wśród ofiar kobieta w ciąży

Dawid Piątkowski
Dawid Piątkowski
2026-08-16 15:36

Dramat nad nad jeziorem Siemirowice w gminie Cewice! Do tragicznego zdarzenia doszło w sobotę, 15 sierpnia. Z wody wydobyto kobietę oraz mężczyznę. Służby próbowały przywrócić im funkcje życiowe, jednak podjęta reanimacja nie przyniosła rezultatu. Do jednak nie koniec tragicznych wieści. Jak się okazało, kobieta była w ciąży.

Służby nad jeziorem, obok ambulans. Na miniaturowej wstawce nogi pary na pomoście. O tragedii w Siemirowicach czytaj na SE.
Autor: Shutterstock; x.com / fot.Sebastian Kluska, dyrektor Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa/ X (Twitter)

Dramat nad jeziorem Siemirowice. Służby ruszyły na ratunek

Tragiczny finał sobotniego popołudnia nad jeziorem Siemirowice w gminie Cewice w powiecie lęborskim! Informacja o osobach znajdujących się w wodzie dotarła do lęborskiej policji około godz. 18. Zgłoszenie dotyczyło miejsca, w którym kąpiel była zabroniona. Do Siemirowic skierowano funkcjonariuszy, a do działań ratunkowych włączyli się również druhowie OSP z Cewic.

Po wydobyciu poszkodowanych na brzeg rozpoczęła się walka o ich życie. Ratownicy prowadzili resuscytację krążeniowo-oddechową, jednak kobiety i mężczyzny nie udało się uratować. Stwierdzono śmierć obojga.

Kobieta była w ciąży. Policja wyjaśnia okoliczności tragedii

Dodatkowe informacje na temat możliwego przebiegu zdarzenia przekazał później w mediach społecznościowych Sebastian Kluska, dyrektor Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa. Według jego relacji para miała pokłócić się na pomoście, po czym zarówno kobieta, jak i mężczyzna wpadli do jeziora.

- Para pokłóciła się na pomoście. Oboje wpadli do wody. Oboje nie żyją. Kobieta dodatkowo była w ciąży. Moi drodzy, woda nie wybacza błędów – podał Sebastian Kluska, dyrektor Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa na platformie „X”.

Dokładny przebieg oraz okoliczności tragedii nie są jeszcze znane. Sprawę wyjaśniają funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Lęborku.

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